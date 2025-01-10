Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty Cổ phần Tập đoàn Newstar làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 04, NV22, KĐT Lideco, Thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

• Giảng dạy tiếng Nhật trình độ N4, N5 cho Thực tập sinh và du học sinh theo giáo trình được chỉ định và trang bị các thiết bị như tivi, ... để giảng dạy

• Giáo dục định hướng, giảng dạy về văn hóa, con người Nhật Bản cho Thực tập sinh.

• Quản lý chất lượng học viên, lập báo cáo kết quả học tập đinh kỳ hàng tháng của học viên cho Quản lý đào tạo.

• Tham gia các hoạt động ngoại khóa của trung tâm.

• Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học (ưu tiên chuyên ngành tiếng Nhật)

• Trình độ tiếng Nhật đạt N2, N3

• Nền tảng tiếng Nhật vững chắc về văn phạm và kỹ năng giao tiếp trôi chảy, phát âm tốt

• Năng động, vui vẻ, nhiệt tình, ham học hỏi

• Nhiệt huyết, thực sự yêu thích môi trường giáo dục, muốn trở thành giáo viên chuyên nghiệp (Không làm tuyển dụng trong quá trình giảng dạy)

• Xác định công việc giảng dạy tiếng Nhật cho thực tập sinh, du học sinh là công việc chính lâu dài;

• Đã từng là Thực tập sinh, Du học sinh Nhật Bản hoặc tốt nghiệp ĐH, CĐ, các trường Ngôn ngữ Tiếng Nhật.

• Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Newstar Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: 9-13 triệu (thỏa thuận theo năng lực) + KPI (đạt hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh của công ty)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Newstar

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin