Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty TNHH phát triển nguồn nhân lực Bảo Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty TNHH phát triển nguồn nhân lực Bảo Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty TNHH phát triển nguồn nhân lực Bảo Sơn
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
Công ty TNHH phát triển nguồn nhân lực Bảo Sơn

Giáo viên tiếng Nhật

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Nhật Tại Công ty TNHH phát triển nguồn nhân lực Bảo Sơn

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: An Khánh, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Giảng dạy tiếng Nhật các trình độ từ N5 đến N3 cho đối tượng học sinh du học nghề.
- Soạn giáo án, lên kế hoạch giảng dạy theo trình độ của lớp được giao.
- Xây dựng ngân hàng đề thi, kiểm tra
- Luyện thi tiếng Nhật các trình độ từ N4 đến N3.
- Kiểm tra và đánh giá học viên định kỳ theo lộ trình của trung tâm.
- Truyền đạt kiến thức, kỹ năng học tiếng Nhật, kết hợp giới thiệu về văn hóa Nhật cho học viên trong quá trình giảng dạy.
- Tham gia giảng dạy ngoài giờ khi có sự điều động và được sự đồng ý của 02 bên.
- Soạn giáo án đầy đủ theo đề cương chi tiết trước khi lên lớp giảng dạy.
- Đảm bảo thời gian lên lớp đủ và đúng giờ trong quá trình giảng dạy theo sự sắp xếp của Phòng Đào tạo.
- Tham gia công tác chủ nhiệm lớp khi được phân công và hưởng quyền lợi công tác chủ nhiệm lớp, nộp báo cáo điểm danh hàng ngày, báo cáo chi tiết đánh giá tình hình học tập từng học viên vào ngày làm việc cuối cùng trong tuần.
- Ghi nội dung giảng dạy và ký xác nhận trên sổ lên lớp của từng lớp và chốt đã dạy đủ số tiết, ghi sổ tay giáo viên và các mẫu văn bản mà bên Công ty yêu cầu.
- Phối hợp với các giáo viên khác (nếu được xếp dạy chung lớp) để sắp xếp kế hoạch dạy, đảm bảo tiến độ và chất lượng học của học viên.
- Thực hiện đúng nội dung trong cam kết giảng dạy.
- Giúp và hỗ trợ khi không có tiết việc xây dựng chương trình, dạy giáo dục định hướng, văn hóa, tác phong làm việc trong môi trường Nhật
- Tham gia các sự kiện Công ty tổ chức như chương trình hội thảo, semina...

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp loại Khá trở lên các Trường Đại học trong và ngoài nước chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật hoặc liên quan đến giảng dạy tiếng Nhật.
Có chứng chỉ N2 trở lên hoặc các chứng chỉ tương đương.
Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hoặc chứng chỉ liên quan
Có kinh nghiệm giảng dạy cũng như luyện thi các trình độ.
Có khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt.
Nhiệt tình, nhanh nhẹn, thân thiện, tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Xử lý tình huống và giải quyết công việc tốt.
Phẩm chất đạo Nhật: Trung thực.

Tại Công ty TNHH phát triển nguồn nhân lực Bảo Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 9 – 12 triệu
Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Thưởng ngày lễ, Tết , lương tháng thứ 13.
Phúc lợi sinh nhật, event, du xuân, du lịch, team building, sinh hoạt ngoại khóa,.... phúc lợi các ngày hiếu - hỷ, quốc tế thiếu nhi, trung thu (đối với các ứng viên đã lập gia đình); tham gia các sự kiện/ chiến dịch từ thiện lớn.
Sử dụng các dịch vụ của Tập đoàn Bảo Sơn với mức giá ưu đãi
Tham gia các khóa đào tạo để nâng cao kiến thức, kĩ năng.
Môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện, sáng tạo và đề cao năng lực làm việc của nhân viên. Chế độ lương thưởng rõ ràng, minh bạch.
Cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH phát triển nguồn nhân lực Bảo Sơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH phát triển nguồn nhân lực Bảo Sơn

Công ty TNHH phát triển nguồn nhân lực Bảo Sơn

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 50 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giao-vien-tieng-nhat-thu-nhap-9-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job250492
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Hạn nộp: 15/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 31 ngày để ứng tuyển 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 13/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN JELLYFISH VIỆT NAM
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN JELLYFISH VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN JELLYFISH VIỆT NAM
Hạn nộp: 12/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 04/09/2025
Gia Lai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu
Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai
Hạn nộp: 25/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SENDAGAYA VIỆT NAM
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN SENDAGAYA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SENDAGAYA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Chuỗi Sáng Tạo
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty Cổ phần Đầu tư Chuỗi Sáng Tạo làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư Chuỗi Sáng Tạo
Hạn nộp: 17/08/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 14 Triệu
Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 28/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH LONG
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH LONG
Hạn nộp: 22/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Tuyển Kế toán nội bộ HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
HỘ KINH DOANH THỜI TRANG MELII
Hạn nộp: 04/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty TNHH Tư Vấn Quản Trị TAFI
Hạn nộp: 30/11/2025
Hà Nội Còn 77 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI DI ĐỘNG Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THÔNG MINH
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Tuyển Nhân viên triển khai phần mềm Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam
Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Thiết bị công nghiệp GSI Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hưng Yên Còn 5 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP SẢN PHẨM SINH THÁI
Tuyển Video Editor CÔNG TY CP SẢN PHẨM SINH THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CP SẢN PHẨM SINH THÁI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC QUỐC TẾ HIKARI
Hạn nộp: 15/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 31 ngày để ứng tuyển 6 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT HÀ NỘI
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 13/09/2025
Bắc Ninh Đã hết hạn 9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN JELLYFISH VIỆT NAM
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN JELLYFISH VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN JELLYFISH VIỆT NAM
Hạn nộp: 12/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Gia Lai thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 04/09/2025
Gia Lai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu
Công Ty TNHH Tư Vấn Du Học Mirai
Hạn nộp: 25/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SENDAGAYA VIỆT NAM
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN SENDAGAYA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SENDAGAYA VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Chuỗi Sáng Tạo
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty Cổ phần Đầu tư Chuỗi Sáng Tạo làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư Chuỗi Sáng Tạo
Hạn nộp: 17/08/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 14 Triệu
Công Ty Cổ Phần Hợp Tác Đầu Tư Giáo Dục Quốc Tế Tín Phát
Hạn nộp: 28/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 13 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH LONG
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỊNH LONG
Hạn nộp: 22/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty TNHH XKLĐ Bảo Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công ty TNHH XKLĐ Bảo Sơn
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ JVGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ JVGROUP
10 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty cổ phần phát triển giáo dục và thương mại Việt Nhật làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty cổ phần phát triển giáo dục và thương mại Việt Nhật
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty cổ phần đào tạo và phát triển công nghệ Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần đào tạo và phát triển công nghệ Hà Nội
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 1 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM
1 - 1 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM
4 - 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty TNHH phát triển nguồn nhân lực Bảo Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH phát triển nguồn nhân lực Bảo Sơn
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục EDTE làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giáo Dục EDTE
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty Cổ phần Công nghệ eUp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Công nghệ eUp
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN ÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ NHÂN ÁI
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật cÔNG TY TNHH LIÊN KẾT TỔNG THỂ VIỆT NHẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu cÔNG TY TNHH LIÊN KẾT TỔNG THỂ VIỆT NHẬT
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty Cổ phần Tập đoàn Newstar làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Newstar
9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 100000 - 100000 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ THƯƠNG MẠI RIKI VIỆT NAM
0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY TNHH OCS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH OCS VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN MANKAI
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty tiến bộ quốc tế EK làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu Công ty tiến bộ quốc tế EK
Trên 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Neos Vietnam International Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 3,300 - 4,500 USD Neos Vietnam International Co., Ltd
3,300 - 4,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Nippon Conveyor Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Nippon Conveyor Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công Ty Cổ Phần Hblab làm việc tại Quốc tế thu nhập 500 - 1,500 USD Công Ty Cổ Phần Hblab
500 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Sumitomo NACCO Forklift Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Sumitomo NACCO Forklift Vietnam Co., Ltd.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty Cổ Phần Dmack làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty Cổ Phần Dmack
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐỒNG TÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐỒNG TÂM
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực và Thương Mại Anmi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực và Thương Mại Anmi
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty cổ phần đầu tư Quốc tế ICC Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần đầu tư Quốc tế ICC Hà Nội
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty cổ phần Raimu Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty cổ phần Raimu Home
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Bất Động Sản Thế Kỷ Pro Company
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm