Tuyển Giáo viên tiếng Nhật Công ty TNHH phát triển nguồn nhân lực Bảo Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: An Khánh, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Giảng dạy tiếng Nhật các trình độ từ N5 đến N3 cho đối tượng học sinh du học nghề.

- Soạn giáo án, lên kế hoạch giảng dạy theo trình độ của lớp được giao.

- Xây dựng ngân hàng đề thi, kiểm tra

- Luyện thi tiếng Nhật các trình độ từ N4 đến N3.

- Kiểm tra và đánh giá học viên định kỳ theo lộ trình của trung tâm.

- Truyền đạt kiến thức, kỹ năng học tiếng Nhật, kết hợp giới thiệu về văn hóa Nhật cho học viên trong quá trình giảng dạy.

- Tham gia giảng dạy ngoài giờ khi có sự điều động và được sự đồng ý của 02 bên.

- Soạn giáo án đầy đủ theo đề cương chi tiết trước khi lên lớp giảng dạy.

- Đảm bảo thời gian lên lớp đủ và đúng giờ trong quá trình giảng dạy theo sự sắp xếp của Phòng Đào tạo.

- Tham gia công tác chủ nhiệm lớp khi được phân công và hưởng quyền lợi công tác chủ nhiệm lớp, nộp báo cáo điểm danh hàng ngày, báo cáo chi tiết đánh giá tình hình học tập từng học viên vào ngày làm việc cuối cùng trong tuần.

- Ghi nội dung giảng dạy và ký xác nhận trên sổ lên lớp của từng lớp và chốt đã dạy đủ số tiết, ghi sổ tay giáo viên và các mẫu văn bản mà bên Công ty yêu cầu.

- Phối hợp với các giáo viên khác (nếu được xếp dạy chung lớp) để sắp xếp kế hoạch dạy, đảm bảo tiến độ và chất lượng học của học viên.

- Thực hiện đúng nội dung trong cam kết giảng dạy.

- Giúp và hỗ trợ khi không có tiết việc xây dựng chương trình, dạy giáo dục định hướng, văn hóa, tác phong làm việc trong môi trường Nhật

- Tham gia các sự kiện Công ty tổ chức như chương trình hội thảo, semina...

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp loại Khá trở lên các Trường Đại học trong và ngoài nước chuyên ngành Ngôn ngữ Nhật hoặc liên quan đến giảng dạy tiếng Nhật.

Có chứng chỉ N2 trở lên hoặc các chứng chỉ tương đương.

Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hoặc chứng chỉ liên quan

Có kinh nghiệm giảng dạy cũng như luyện thi các trình độ.

Có khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt.

Nhiệt tình, nhanh nhẹn, thân thiện, tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Xử lý tình huống và giải quyết công việc tốt.

Phẩm chất đạo Nhật: Trung thực.

Tại Công ty TNHH phát triển nguồn nhân lực Bảo Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 9 – 12 triệu

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Thưởng ngày lễ, Tết , lương tháng thứ 13.

Phúc lợi sinh nhật, event, du xuân, du lịch, team building, sinh hoạt ngoại khóa,.... phúc lợi các ngày hiếu - hỷ, quốc tế thiếu nhi, trung thu (đối với các ứng viên đã lập gia đình); tham gia các sự kiện/ chiến dịch từ thiện lớn.

Sử dụng các dịch vụ của Tập đoàn Bảo Sơn với mức giá ưu đãi

Tham gia các khóa đào tạo để nâng cao kiến thức, kĩ năng.

Môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện, sáng tạo và đề cao năng lực làm việc của nhân viên. Chế độ lương thưởng rõ ràng, minh bạch.

Cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH phát triển nguồn nhân lực Bảo Sơn

