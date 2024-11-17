Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH ZEIT MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Mức lương 17 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 24 Tuệ Tĩnh, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 17 - 20 Triệu

Tạo ra những ý tưởng và khái niệm rõ ràng song song với nhân sự làm nội dung

Tạo bản phác thảo vẽ tay, moodboards, bản phác thảo để hình dung ý tưởng

Hiểu các sáng kiến tiếp thị, định vị chiến lược và đối tượng mục tiêu.

Hợp tác với phần còn lại của nhóm thiết kế trên các loại phương tiện khác nhau.

Đưa công việc từ ý tưởng đến thực hiện cuối cùng trong deadline.

Quản lý và ủy thác trách nhiệm cho trưởng nhóm và các nhân sự thiết kế khác kèm theo cung cấp hướng dẫn xây dựng sản phẩm.

Trình bày các ý tưởng đã hoàn thành cho khách hàng/thành viên nhóm.

Luôn cập nhật mọi xu hướng và duy trì các phương pháp hay nhất.

Yêu Cầu Công Việc

Sử dụng thành thạo các phần mềm design như AI, photoshop, indesign,...

Có từ 2 năm kinh nghiệm thiết kế Digital và in ấn trở lên.

Có kinh nghệm làm việc tại lĩnh vực sự kiện, quảng cáo,...

Có ý thức chủ động cập nhật xu hướng thiết kế, công nghệ mới để áp dụng vào công việc.

Có tính cẩn thận, tỉ mỉ, chi tiết, có khả năng tập trung tư duy sáng tạo, phân tích nội dung thiết kế, chuyển tải ý tưởng và giao tiếp tốt.

Có thái độ tích cực, học hỏi nhanh, không ngại khó, không ngại thay đổi.

Có khả năng sắp xếp công việc, đảm bảo deadline, có tính tổ chức, có thể làm việc được trong điều kiện áp lực cao khi triển khai nhiều dự án cùng lúc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Quyền Lợi

Nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định nhà nước.

Thưởng ngày lễ tết theo quy định.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, tạo điều kiện tốt nhất để cá nhân phát triển, học hỏi lành mạnh.

Chế độ bảo hiểm.

Cách Thức Ứng Tuyển

