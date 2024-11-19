Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH KakaOnline làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Công Ty TNHH KakaOnline
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công Ty TNHH KakaOnline

Graphic Design/Illustration/Animation

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công Ty TNHH KakaOnline

Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: L47 đường D7

- Phường Phú Mỹ

- Quận 7

- TP Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

- Hỗ trợ thiết kế hình ảnh về sản phẩm cho các chiến dịch bán hàng trong tháng trên các sàn thương mại điện tử (poster, banner,...)
- Thiết kế các ấn phẩm truyền thông: bài viết trên fanpage, poster quảng cáo,....
- Đóng góp ý tưởng về concept.
- Phối hợp với bộ phận Marketing và E-com lên kế hoạch và ý tưởng thiết kế cho từng tháng và từng chiến dịch.
- Hỗ trợ team thiết kế các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên đã tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành xong chương trình học.
- Biết sử dụng các ứng dụng đồ họa và chỉnh sửa ảnh cơ bản: Illustrator ,Photoshop...
- Có hiểu biết tốt về bố cục, màu sắc.
- Ưu tiên ứng viên học chuyên ngành Thiết kế đồ họa và các ngành liên quan
- Cởi mở & sẵn sàng tiếp nhận kiến thức mới
- Có trách nhiệm với công việc và sản phẩm tạo ra.
- Có thể thực tập fulltime từ 3 tháng, có laptop cá nhân.

Tại Công Ty TNHH KakaOnline Thì Được Hưởng Những Gì

3.700.000
9:00-18:00 (T2-T6)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH KakaOnline

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH KakaOnline

Công Ty TNHH KakaOnline

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: L47 đường D7, phường Phú Mỹ, Quận 7, TPHCM

