Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH KakaOnline làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công Ty TNHH KakaOnline
Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: L47 đường D7
- Phường Phú Mỹ
- Quận 7
- TP Hồ Chí Minh, Quận 7
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 2 - 4 Triệu
- Hỗ trợ thiết kế hình ảnh về sản phẩm cho các chiến dịch bán hàng trong tháng trên các sàn thương mại điện tử (poster, banner,...)
- Thiết kế các ấn phẩm truyền thông: bài viết trên fanpage, poster quảng cáo,....
- Đóng góp ý tưởng về concept.
- Phối hợp với bộ phận Marketing và E-com lên kế hoạch và ý tưởng thiết kế cho từng tháng và từng chiến dịch.
- Hỗ trợ team thiết kế các công việc khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sinh viên đã tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành xong chương trình học.
- Biết sử dụng các ứng dụng đồ họa và chỉnh sửa ảnh cơ bản: Illustrator ,Photoshop...
- Có hiểu biết tốt về bố cục, màu sắc.
- Ưu tiên ứng viên học chuyên ngành Thiết kế đồ họa và các ngành liên quan
- Cởi mở & sẵn sàng tiếp nhận kiến thức mới
- Có trách nhiệm với công việc và sản phẩm tạo ra.
- Có thể thực tập fulltime từ 3 tháng, có laptop cá nhân.
Tại Công Ty TNHH KakaOnline Thì Được Hưởng Những Gì
3.700.000
9:00-18:00 (T2-T6)
9:00-18:00 (T2-T6)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH KakaOnline
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
