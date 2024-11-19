Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH KakaOnline làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: L47 đường D7 - Phường Phú Mỹ - Quận 7 - TP Hồ Chí Minh, Quận 7

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

- Hỗ trợ thiết kế hình ảnh về sản phẩm cho các chiến dịch bán hàng trong tháng trên các sàn thương mại điện tử (poster, banner,...)

- Thiết kế các ấn phẩm truyền thông: bài viết trên fanpage, poster quảng cáo,....

- Đóng góp ý tưởng về concept.

- Phối hợp với bộ phận Marketing và E-com lên kế hoạch và ý tưởng thiết kế cho từng tháng và từng chiến dịch.

- Hỗ trợ team thiết kế các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên đã tốt nghiệp hoặc đã hoàn thành xong chương trình học.

- Biết sử dụng các ứng dụng đồ họa và chỉnh sửa ảnh cơ bản: Illustrator ,Photoshop...

- Có hiểu biết tốt về bố cục, màu sắc.

- Ưu tiên ứng viên học chuyên ngành Thiết kế đồ họa và các ngành liên quan

- Cởi mở & sẵn sàng tiếp nhận kiến thức mới

- Có trách nhiệm với công việc và sản phẩm tạo ra.

- Có thể thực tập fulltime từ 3 tháng, có laptop cá nhân.

Tại Công Ty TNHH KakaOnline Thì Được Hưởng Những Gì

3.700.000

9:00-18:00 (T2-T6)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH KakaOnline

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin