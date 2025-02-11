Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F&S làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 113 NGUYỄN VĂN HƯỞNG, Quận 2, Quận 2

1. Tuyển dụng:

Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng từ các bộ phận/ Ban Lãnh Đạo

Triển khai công tác tuyển dụng cho công ty (Sàn lọc hồ sơ, liên hệ ứng viên, hẹn lich phỏng vấn...)

Thực hiện công tác tiếp nhận nhân sự.

2. C&B

Chấm công, tính lương và giải quyết chế độ như bảo hiểm xã hội, phúc lợi cho nhân viên,..

Quản lý số liệu thống kê ngày phép và các ngày nghỉ chế độ của tất cả các CBCNV.

Tổng hợp chi phí lương, thưởng theo tháng, quý, năm.

Theo sát và cập nhật hệ thống những thay đổi về lương thưởng của người lao động.

Đóng góp, xây dựng, điều chỉnh quy chế lương Công ty cho phù hợp với từng giai đoạn.

Thực hiện cập nhật, lưu trữ dữ liệu nhân sự trên data nhân sự và hồ sơ bản cứng.

Thực hiện thủ tục nhân sự bao gồm: đánh giá hiệu quả công việc, thay đổi chế độ lương thưởng, cấp bậc, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển, khen thưởng, kỷ luật... theo quy định của Công ty & Pháp luật

Thông báo và giải đáp các chắc mắc liên quan chế độ lương, thưởng, chế độ phúc lợi của CBNV.

Nắm bắt các vấn đề quan hệ lao động. Trực tiếp xử lý trong phạm vi công việc hoặc báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo đối với các vấn đề ngoài khả năng, thẩm quyền.

3. HCNS tổng hợp

Tiếp nhận, theo dõi định biên nhân sự toàn công ty

Quản lý dữ liệu nhân sự, hồ sơ nhân sự toàn Công ty.

Soạn thảo các hồ sơ, văn bản theo quy định, tổ chức lưu trữ theo quy định.

Mua sắm/cấp phát và quản lý công cụ dụng cụ theo quy định.

Báo cáo và thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Thực hiện các công tác thanh quyết toán nội bộ liên quan (Chi phí hành chính điện nước, xăng xe,...)

Quản lý đội xe, bảo vệ, tạp vụ

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học

Có trên 5 năm kinh nghiệm

Có thể nhận việc sớm

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực ( 12 triệu - 18 triệu)

Thưởng lễ, tết theo quy định nhà nước

Bảo hiểm theo quy định nhà nước

