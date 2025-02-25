Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Gapu làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

Mức lương 5 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Netland Building Ngõ 27 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 5 - 6 Triệu

Hành chính & Tuyển dụng

Triển khai tìm kiếm, thu hút ứng viên khi công ty có nhu cầu tuyển dụng (Trên Facebook, LinkedIn,Tiktok, Youtube)

Hỗ trợ công tác phỏng vấn, đánh giá ứng viên.

Chấm công, hỗ trợ giấy tờ, hợp đồng, hồ sơ, bảo hiểm lao động

Truyền thông nội bộ

Hỗ trợ công tác truyền thông hình ảnh và thương hiệu tuyển dụng của công ty trên website và các trang mạng xã hội như: Facebook, LinkedIn,Tiktok, Youtube.

Phụ trách công tác hoạch định, quản lý và triển khai các chương trình/sự kiện/hoạt động truyền thông nội bộ ở nội bộ Công ty nhằm tuyên truyền, xây dựng văn hóa công ty, gắn kết tinh thần đồng đội và gia tăng mức độ hài lòng, gắn bó của nhân viên;

Lên ý tưởng và thực hiện các hoạt động truyền thông nội bộ.

Quản lý các kênh truyền thông nội bộ của công ty.

Đóng vai trò là thành phần Ban tổ chức, có thể phụ trách công tác MC hoặc Host tại các hoạt động truyền thông nội bộ.

Phụ trách các công việc khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn, chỉ tuyển nữ, không tuyển người hướng nội

Tính cách: Nhiệt tình, trách nhiệm, hoạt ngôn; yêu thích sáng tạo, nhạy bén với thông tin và luôn cập nhật các trend. Không tuyển người hướng nội.

Thích thử nghiệm những ý tưởng mới, cách làm mới trong công việc. Khả năng hòa nhập tốt với đồng nghiệp mới, thích môi trường gắn kết và chia sẻ.

Biết sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh và video như: Capcut, Canvas, tiktok, facebook...

Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng: word, excell...

Ưu tiên ứng viên đã tốt nghiệp đại học.

Tại Công ty Cổ phần Gapu Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương: 5.000.000đ -6.000.000đ

Văn phòng làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp GenZ

Môi trường trẻ trung, năng động, đồ ăn vặt free, hỗ trợ gửi xe

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

Thưởng các ngày lễ, thưởng quý, thưởng Tết

Môi trường làm việc thoải mái, không gò bó, thỏa sức tự do sáng tạo

Tan làm đúng giờ, làm từ thứ 2 - thứ 6, và hai thứ 7 cách tuần trong tháng.

Du lịch, team building ít nhất 2 lần / năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Gapu

