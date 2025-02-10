Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI CƯỜNG THỊNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI CƯỜNG THỊNH
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI CƯỜNG THỊNH

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 120 Đường Số 10, KĐT Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Quản lý và điều hành các hoạt động hành chính hàng ngày của văn phòng.
Đảm bảo môi trường làm việc hiệu quả và thoải mái cho nhân viên.
Thực hiện các công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ, giấy tờ, công văn của công ty.
Quản lý tài sản, thiết bị văn phòng, theo dõi và bảo trì định kỳ.
Tổ chức các sự kiện, hội nghị, cuộc họp của công ty.
Hỗ trợ công tác tuyển dụng, đào tạo và phát triển nhân sự.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị nhân sự, Hành chính văn phòng hoặc các ngành liên quan.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hành chính nhân sự.
Am hiểu về các quy định của pháp luật liên quan đến lao động và hành chính.
Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI CƯỜNG THỊNH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.
Thưởng theo hiệu quả công việc và các dịp lễ, tết.
Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của công ty: du lịch, teambuilding, khám sức khỏe định kỳ,...
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI CƯỜNG THỊNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI CƯỜNG THỊNH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 203/6/17 Huỳnh Văn Nghệ, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

