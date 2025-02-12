Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH MHT Group làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH MHT Group làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty TNHH MHT Group
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công ty TNHH MHT Group

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty TNHH MHT Group

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Nghi Phú, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Đảm bảo văn phòng hoạt động hiệu quả, ngăn nắp và sạch sẽ;
- Quản lý và bảo trì cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng;
- Quản lý và đặt hàng văn phòng phẩm, vật tư tiêu hao;
- Tham gia vào quá trình tuyển dụng nhân sự của công ty;
- Đăng tin tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ ứng viên;
- Sắp xếp lịch phỏng vấn, tham gia phỏng vấn ứng viên;
- Thực hiện các thủ tục liên quan đến tuyển dụng;
- Thực hiện các công việc hành chính khác;
- Soạn thảo văn bản, công văn, thông báo;
- Tổ chức các sự kiện, hội nghị của công ty.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, tốt nghiệp Đại học trở lên, từ 1995 -2001;
- Chăm chỉ, chịu khó, ham học hỏi; có kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự;
- Trung thực, thật thà.

Tại Công ty TNHH MHT Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực;
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp;
- Các chế độ sinh nhật, hiếu, hỉ, Thưởng các ngày lễ trong năm;
- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN... và các chế độ khác khi trở thành nhân viên chính thức;
- Hằng năm công ty tổ chức du lịch, chơi teambuilding, tham gia từ thiện vùng cao, các phong trào xã hội khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MHT Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MHT Group

Công ty TNHH MHT Group

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Liền kê 15-17 Khu dự án Đại Thành - Nghi Phú - TP Vinh - Nghệ An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

