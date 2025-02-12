Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH MHT Group làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Nghi Phú, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự

- Đảm bảo văn phòng hoạt động hiệu quả, ngăn nắp và sạch sẽ;

- Quản lý và bảo trì cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng;

- Quản lý và đặt hàng văn phòng phẩm, vật tư tiêu hao;

- Tham gia vào quá trình tuyển dụng nhân sự của công ty;

- Đăng tin tuyển dụng, tiếp nhận hồ sơ ứng viên;

- Sắp xếp lịch phỏng vấn, tham gia phỏng vấn ứng viên;

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến tuyển dụng;

- Thực hiện các công việc hành chính khác;

- Soạn thảo văn bản, công văn, thông báo;

- Tổ chức các sự kiện, hội nghị của công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Nữ, tốt nghiệp Đại học trở lên, từ 1995 -2001;

- Chăm chỉ, chịu khó, ham học hỏi; có kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự;

- Trung thực, thật thà.

Tại Công ty TNHH MHT Group Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực;

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp;

- Các chế độ sinh nhật, hiếu, hỉ, Thưởng các ngày lễ trong năm;

- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN... và các chế độ khác khi trở thành nhân viên chính thức;

- Hằng năm công ty tổ chức du lịch, chơi teambuilding, tham gia từ thiện vùng cao, các phong trào xã hội khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MHT Group

