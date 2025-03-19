Tuyển Hành chính nhân sự Công ty CP Truyền thông và Giải trí ECHO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Phố Trần Tử Bình, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Thực hiện thanh toán chi phí nội bộ hoặc với đối tác theo hồ sơ chứng từ hợp lệ

Kiểm tra và ghi chép các chi phí/ doanh thu phát sinh thanh toán theo ngày, theo tháng.

Lập, kiểm soát, lưu trữ hồ sơ chứng từ thu chi, sổ sách kế toán, hóa đơn, bảng kê chi phí, và các hồ sơ liên quan.

Kiểm soát theo dõi công nợ với nhà cung cấp, đối tác.

Lên báo cáo nội bộ theo tháng, quý, năm.

Thống kê tài sản và khấu hao định kỳ, báo cáo và quản lý tài sản

Thực hiện công tác Phúc lợi , quyền lợi cho nhân viên.

Theo dõi kpi, tính lương nhân viên (tổng hợp chấm công, làm và trình duyệt lương)

Thực hiện công tác tuyển dụng (đăng tuyển, lọc hồ sơ, sắp xếp phỏng vấn)

Hoàn thành các công việc hành chính khác khi được ban lãnh đạo và quản lý giao

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty CP Truyền thông và Giải trí ECHO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng: khởi Điểm 9.000.000/tháng.

Các chế độ phúc lợi : thưởng lễ tết, hỗ trợ ốm đau, bệnh tật, hiếu hỷ, lương tháng 13 theo quy định của công ty.

Cung cấp đầy đủ các thiết bị làm việc (máy tính, điện thoại làm việc)

Chính sách tăng lương hàng năm.

Phụ cấp ăn trưa, hỗ trợ gửi xe.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện,du lịch 1 năm 2 lần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Truyền thông và Giải trí ECHO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.