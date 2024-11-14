Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn Giang

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Hỗ trợ trực tiếp cho phòng Sales

Chăm sóc khách hàng

Phát triển nội dung đa dạng trên nhiều nền tảng khác nhau (Mạng xã hội, Zalo,...) bao gồm cả văn bản, hình ảnh.

Hỗ trợ các nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban trong công ty, lập kế hoạch tuyển dụng, điều phối và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các kế hoạch tuyển dụng.

Yêu Cầu Công Việc

Học vấn: Sinh viên năm 4, sinh viên Tốt nghiệp CĐ, ĐH

Biết sắp xếp công việc, xử lý nhanh gọn

Hòa đồng,nhanh nhẹn, nhiệt huyết; sẵn sàng học hỏi và đổi mới

Biết nắm bắt tâm lý và đánh giá con người

Có khả năng tự tìm hiểu và học hỏi nhanh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 9.000.000 VND đến 12.000.000 VND (trao đổi khi phỏng vấn). Thử việc 02 tháng

- Hỗ trợ chi phí điện thoại.

- Công việc ổn định, lâu dài

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, Văn hóa DN tốt, tạo điều kiện để phát triển kỹ năng và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS

