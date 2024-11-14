Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Văn Giang
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Hỗ trợ trực tiếp cho phòng Sales
Chăm sóc khách hàng
Phát triển nội dung đa dạng trên nhiều nền tảng khác nhau (Mạng xã hội, Zalo,...) bao gồm cả văn bản, hình ảnh.
Hỗ trợ các nhu cầu tuyển dụng của các phòng ban trong công ty, lập kế hoạch tuyển dụng, điều phối và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các kế hoạch tuyển dụng.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Học vấn: Sinh viên năm 4, sinh viên Tốt nghiệp CĐ, ĐH
Biết sắp xếp công việc, xử lý nhanh gọn
Hòa đồng,nhanh nhẹn, nhiệt huyết; sẵn sàng học hỏi và đổi mới
Biết nắm bắt tâm lý và đánh giá con người
Có khả năng tự tìm hiểu và học hỏi nhanh
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập từ 9.000.000 VND đến 12.000.000 VND (trao đổi khi phỏng vấn). Thử việc 02 tháng
- Hỗ trợ chi phí điện thoại.
- Công việc ổn định, lâu dài
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, Văn hóa DN tốt, tạo điều kiện để phát triển kỹ năng và thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VHS
