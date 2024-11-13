Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG TUNG DINING làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 2 Triệu

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG TUNG DINING
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG TUNG DINING

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG TUNG DINING

Mức lương
15 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 2C Quang Trung, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 15 - 2 Triệu

Hỗ trợ và làm các công việc tại Bộ phận Hành chính Nhân sự:
1. Thực hiện các hoạt động tuyển dụng nhân sự
Tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng; Lập kế hoạch và thực hiện tuyển dụng: Đăng tin, lọc hồ sơ, phỏng vấn ứng viên theo đúng quy trình tuyển dụng.
Phối hợp xây dựng bộ bài thi tuyển dụng cho từng vị trí tương ứng.
Tổng kết và xây dựng kế hoạch nhân sự hằng tháng.
2. Thực hiện kế hoạch đào tạo và phát triển nhân sự
Xây dựng kế hoạch phát triển và đào tạo nhân sự theo từng tháng.
Liên hệ và đề xuất các chương trình đào tạo do các cá nhân, đơn vị hoặc tổ chức khác cung cấp.
Sắp xếp và tổ chức các buổi đào tạo định kỳ.
3. Theo dõi và quản lý quá trình làm việc của nhân sự
Theo dõi và quản lý nhân sự
Hướng dẫn và giám sát việc thực hiện các chính sách, nội quy, theo dõi lỗi vi phạm, và soạn thảo các quy định khác theo yêu cầu của Ban điều hành của Công ty.
Theo dõi cập nhật và quản lý hồ sơ, hợp đồng và thông tin của toàn bộ nhân viên.
Phối hợp với bộ phận kế toán để xử lý các vấn đề liên quan
Thực hiện các công việc liên quan đến quản lý nhân sự khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
4. Xây dựng Văn hoá và môi trường doanh nghiệp phát triển và bền vững
Lên ý tưởng, xây dựng và tổ chức các hoạt động truyền thông nội bộ và các sự kiện cho công ty, tạo sự gắn kết trong tập thể.
Biên tập và thiết kế các ấn phẩm, tài liệu, hướng dẫn truyền thông nội bộ.

Với Mức Lương 15 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các ứng viên đang học/ tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị nhân lực, Hành chính, Quản trị kinh doanh, hoặc các chuyên ngành liên quan.
Cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc.
Tính cách năng động.
Biết sắp xếp công việc hợp lý.
Có kỹ năng văn phòng tốt, sử dụng thành thạo các công cụ Microsoft Office.

Tại CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG TUNG DINING Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp dao động từ 2.000.000 VNĐ
Môi trường làm việc thân thiện, trẻ, hòa đồng, vui vẻ, tôn trọng cá nhân, đề cao học hỏi.
Được tham gia chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội sau khi ký hợp đồng chính thức.
Chế độ lương thưởng rõ ràng theo năng lực, trách nhiệm và có cơ hội thăng tiến cao.
Được tham gia các hoạt động bonding team hằng tháng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG TUNG DINING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG TUNG DINING

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG TUNG DINING

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 2C phố Quang Trung, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

