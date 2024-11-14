Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ Phần Nhân lực Nhật Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A28 - A30TT6 KĐT Văn Quán, Phúc La, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Liên hệ đối tác Nhật,mở rộng tìm kiếm Nghiệp đoàn,có nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh,du học sinh, kỹ năng đặc định, kỹ sư

Quản lý các nghiệp vụ nội bộ của phòng (lập kế hoạch công tác,báo cáo,hỗ trợ đối ngoại, tổ chức thi tuyển,...)

Đọc dịch các văn bản/giấy tờ liên quan, xây dựng các hợp đồng tiếng Nhật, hợp đồng song ngữ.

Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuyển nam/nữ từ 22 tuổi trở lên

Trình độ tiếng Nhật tương đương N3,N2

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình

Trung thực ,tận tụy, có trách nhiệm, chủ động sáng tạo, linh hoạt

Có mục tiêu định hướng nghề nghiệp rõ ràng

Tại Công ty Cổ Phần Nhân lực Nhật Đức Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh tùy theo năng lực

Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 (sáng : 8h00-12h00, chiều 13h00-17h00), tháng làm 2 ngày thứ 7

Thưởng cuối năm,du lịch

Làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp

Có cơ hội khẳng định bản thân và thăng tiến

Hưởng các chế bộ BHYT,BHXH,BHTN theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nhân lực Nhật Đức

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin