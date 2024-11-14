Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ Phần Nhân lực Nhật Đức làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty Cổ Phần Nhân lực Nhật Đức
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: A28
- A30TT6 KĐT Văn Quán, Phúc La, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
Liên hệ đối tác Nhật,mở rộng tìm kiếm Nghiệp đoàn,có nhu cầu tuyển dụng thực tập sinh,du học sinh, kỹ năng đặc định, kỹ sư
Quản lý các nghiệp vụ nội bộ của phòng (lập kế hoạch công tác,báo cáo,hỗ trợ đối ngoại, tổ chức thi tuyển,...)
Đọc dịch các văn bản/giấy tờ liên quan, xây dựng các hợp đồng tiếng Nhật, hợp đồng song ngữ.
Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuyển nam/nữ từ 22 tuổi trở lên
Trình độ tiếng Nhật tương đương N3,N2
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình
Trung thực ,tận tụy, có trách nhiệm, chủ động sáng tạo, linh hoạt
Có mục tiêu định hướng nghề nghiệp rõ ràng
Trình độ tiếng Nhật tương đương N3,N2
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình
Trung thực ,tận tụy, có trách nhiệm, chủ động sáng tạo, linh hoạt
Có mục tiêu định hướng nghề nghiệp rõ ràng
Tại Công ty Cổ Phần Nhân lực Nhật Đức Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh tùy theo năng lực
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 (sáng : 8h00-12h00, chiều 13h00-17h00), tháng làm 2 ngày thứ 7
Thưởng cuối năm,du lịch
Làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp
Có cơ hội khẳng định bản thân và thăng tiến
Hưởng các chế bộ BHYT,BHXH,BHTN theo quy định
Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 (sáng : 8h00-12h00, chiều 13h00-17h00), tháng làm 2 ngày thứ 7
Thưởng cuối năm,du lịch
Làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp
Có cơ hội khẳng định bản thân và thăng tiến
Hưởng các chế bộ BHYT,BHXH,BHTN theo quy định
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nhân lực Nhật Đức
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI