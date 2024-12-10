Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1 Triệu

Mức lương Từ 1 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngách 17 ngõ 35 Đặng Thai Mai, phường Quảng An, Quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Từ 1 Triệu

Tuyển dụng:

Thiết kế poster tuyển dụng và đăng tuyển

Đặt hẹn phỏng vấn

Tiếp ứng viên và hướng dẫn điền form ứng tuyểnĐược tham gia phỏng vấn một số vị trí cấp nhân viên

Đào tạo:

Sắp xếp lịch đào tạo

Dịch tài liệu và thiết kế tài liệu đào tạo

Sắp xếp và điểm danh lớp học

Kiểm soát giấy tờ trước và sau đào tạo

Lương và hợp đồng lao động:

Soạn thảo hợp đồng lao động

Tính lương nhân viên thời vụ

Công tác quản lý nhân sự:

Kiểm soát hồ sơ nhân viên

Sắp xếp hồ sơ và đón tiếp nhân viên tới liên hệ công việc với phòng nhân sự

Sắp xếp cho nhân viên mới thử đồng phục

Quản lý tủ locker của nhân viên

Kiểm soát và thiết kế thực đơn bữa ăn ca

Và các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng nhân sự

Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên các chuyên ngành Quản trị nhân lực hoặc các chuyên ngành liên quan khác

Không yêu cầu kinh nghiệm

Đam mê với tuyển dụng và nhân sự

Có khả năng tư duy và giải quyết vấn đề tốt

Chăm chỉ, nhiệt huyết trong công việc

Có khả năng tự học hỏi và thích ứng với công việc mới nhanh chóng

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ 1.000.000 VND/tháng

Hỗ trợ dấu mộc làm báo cáo thực tập

Cơ hội được học hỏi tại tập đoàn khách sạn quốc tế Ascott Limited

Ăn ca ngon miệng tại nhà ăn nhân viên siêu đẹp

Bãi gửi xe miễn phí

Không gian thay đồ tiện nghi cho nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest

