Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest
- Hà Nội: Ngách 17 ngõ 35 Đặng Thai Mai, phường Quảng An, Quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Từ 1 Triệu
Tuyển dụng:
Thiết kế poster tuyển dụng và đăng tuyển
Đặt hẹn phỏng vấn
Tiếp ứng viên và hướng dẫn điền form ứng tuyểnĐược tham gia phỏng vấn một số vị trí cấp nhân viên
Đào tạo:
Sắp xếp lịch đào tạo
Dịch tài liệu và thiết kế tài liệu đào tạo
Sắp xếp và điểm danh lớp học
Kiểm soát giấy tờ trước và sau đào tạo
Lương và hợp đồng lao động:
Soạn thảo hợp đồng lao động
Tính lương nhân viên thời vụ
Công tác quản lý nhân sự:
Kiểm soát hồ sơ nhân viên
Sắp xếp hồ sơ và đón tiếp nhân viên tới liên hệ công việc với phòng nhân sự
Sắp xếp cho nhân viên mới thử đồng phục
Quản lý tủ locker của nhân viên
Kiểm soát và thiết kế thực đơn bữa ăn ca
Và các công việc khác theo sự phân công của trưởng phòng nhân sự
Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm
Đam mê với tuyển dụng và nhân sự
Có khả năng tư duy và giải quyết vấn đề tốt
Chăm chỉ, nhiệt huyết trong công việc
Có khả năng tự học hỏi và thích ứng với công việc mới nhanh chóng
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ dấu mộc làm báo cáo thực tập
Cơ hội được học hỏi tại tập đoàn khách sạn quốc tế Ascott Limited
Ăn ca ngon miệng tại nhà ăn nhân viên siêu đẹp
Bãi gửi xe miễn phí
Không gian thay đồ tiện nghi cho nhân viên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
