Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN LA BÀN FOOD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN LA BÀN FOOD
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LA BÀN FOOD

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 38 An Thượng 17, P.Mỹ An, Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

1. Tuyển dụng & Đào tạo (70% công việc)
2. Quản lý C&B (10% công việc)
3. Hỗ trợ công tác Hành chính (20% công việc)

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ, độ tuổi từ 24-40t
- Kinh nghiệm: Ít nhất 02 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có thế mạnh trong lĩnh vực tuyển dụng và đào tạo.
- Kỹ năng giao tiếp tốt, tinh thần học hỏi, thái độ cầu thị.
- Thành thạo tin học văn phòng (đặc biệt là Word và Excel).
- Có khả năng tổ chức, sắp xếp công việc và chịu được áp lực cao.
- Sở hữu laptop cá nhân để phục vụ công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LA BÀN FOOD Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 8 triệu (Thoả thuận khi phỏng vấn)
- Phúc lợi đầy đủ: BHYT, BHXH, 12 ngày phép/năm, du lịch team building hàng năm.
- Hỗ trợ đặc biệt: Tiền mua thực phẩm hàng tháng và chính sách GIÁ NGƯỜI NHÀ tại các siêu thị La Bàn mart (tiết kiệm đến 20% chi phí mua sắm hàng tháng).
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện và có sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, cấp trên.
- Cơ hội thăng tiến: Làm việc tại một công ty đa lĩnh vực và đang phát triển mạnh mẽ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LA BÀN FOOD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 38 An Thượng 17, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

