Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN LA BÀN FOOD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 38 An Thượng 17, P.Mỹ An, Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự

1. Tuyển dụng & Đào tạo (70% công việc)

2. Quản lý C&B (10% công việc)

3. Hỗ trợ công tác Hành chính (20% công việc)

Yêu Cầu Công Việc

- Giới tính: Nữ, độ tuổi từ 24-40t

- Kinh nghiệm: Ít nhất 02 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có thế mạnh trong lĩnh vực tuyển dụng và đào tạo.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, tinh thần học hỏi, thái độ cầu thị.

- Thành thạo tin học văn phòng (đặc biệt là Word và Excel).

- Có khả năng tổ chức, sắp xếp công việc và chịu được áp lực cao.

- Sở hữu laptop cá nhân để phục vụ công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LA BÀN FOOD Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 8 triệu (Thoả thuận khi phỏng vấn)

- Phúc lợi đầy đủ: BHYT, BHXH, 12 ngày phép/năm, du lịch team building hàng năm.

- Hỗ trợ đặc biệt: Tiền mua thực phẩm hàng tháng và chính sách GIÁ NGƯỜI NHÀ tại các siêu thị La Bàn mart (tiết kiệm đến 20% chi phí mua sắm hàng tháng).

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện và có sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, cấp trên.

- Cơ hội thăng tiến: Làm việc tại một công ty đa lĩnh vực và đang phát triển mạnh mẽ.

Cách Thức Ứng Tuyển

