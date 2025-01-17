Tuyển Hành chính nhân sự AU-AVAGO CO., LTD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 12 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 188 Lê Trọng Tấn, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam, Cẩm Lệ, Quận Cẩm Lệ

Công việc hành chính nhân sự của công ty,

Công việc hành chính nhân sự của công ty,

Tham gia vào quá trình tuyển dụng hoặc đào tạo nhân sự

Dự án nhân sự và phát triển kế hoạch tuyển dụng cho công ty

Công tác tuyển dụng: tiếp nhận, đăng tin tuyển dụng, sàng lọc hồ sơ, gửi thư mời phỏng vấn, thông báo kết quả cho ứng viên.

Thu thập, quản lý hồ sơ ứng viên.

Hỗ trợ trong công tác kê khai thuế, bảo hiểm.

Hỗ trợ xử lý các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Sinh viên năm 2 đến cử nhân tốt nghiệp đại học/cao đẳng chuyên ngành kinh tế, quản trị nhân sự hành chính, ...

Có khả năng làm việc với thái độ làm việc tích cực và chủ động.

Chủ động trong công việc, có tinh thần trách nhiệm, có tinh thần làm việc nhóm, có khả năng nghiên cứu công việc mới, thực hiện các yêu cầu từ cấp trên.

Tại AU-AVAGO CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ dấu mộc xác nhận thực tập, báo cáo thực tập, bài luận văn, chuyên đề, đồ án tốt nghiệp.

Cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ thực tập khi hoàn thành chương trình.

Có nhân viên công ty hướng dẫn training trực tiếp truyền đạt kinh nghiệm khi làm việc thực tiễn, được áp dụng kiến thức học tại trường vào các dự án thực tế của công ty.

Nâng cao hồ sơ profile công việc, khi hoàn thành thực tập sẽ được công ty hỗ trợ làm người references cho TTS sau khi đi tìm việc ở các công ty khác. Làm việc được trải nghiệm trực tiếp với các lãnh đạo cấp cao của các công ty hàng tỷ đô la trên toàn cầu

Nghỉ lễ, Tết đầy đủ theo quy định nhà nước và luật lao động.

Hiện chưa có chính sách hỗ trợ phụ cấp thực tập, nếu bạn làm tốt, bạn sẽ có cơ hội trở thành nhân viên chính thức và hưởng chế độ đãi ngộ của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại AU-AVAGO CO., LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.