Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Avepoint Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Avepoint Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Avepoint Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 20/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Công Ty TNHH Avepoint Việt Nam

Hành chính nhân sự

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công Ty TNHH Avepoint Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 2F Vinh Trung Plaza, No. 255

- 257 Hung Vuong, Vinh Trung, Thanh Khê, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện quản lý văn phòng, theo dõi tài sản, mua sắm trang thiết bị
Thực hiện các khoản thanh toán liên quan đến vận hành văn phòng
Tìm kiếm, theo dõi, và quản lý căn hộ chung cư (thanh toán, đăng kí tạm trú...)
Thực hiện công tác mua sắm đồ dùng, thiết bị khi có yêu cầu
Hỗ trợ công tác nước ngoài và tại Việt Nam: Mua vé máy bay, BHDL, đặt khách sạn, hỗ trợ làm visa...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Ưu tiên những bạn có từ 6 tháng kinh nghiệm với vị trí tương đương
Có kỹ năng Microsoft cơ bản, kỹ năng quản lý hồ sơ
Cẩn thận, chịu khó, chủ động và có trách nhiệm trong công việc
Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung là điểm cộng

Tại Công Ty TNHH Avepoint Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ thứ 7 & chủ nhật
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến
Cung cấp đầy đủ trang thiết bị để phục vụ công việc
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngay trong thời gian thử việc
Mức lương cạnh tranh, thương lượng trong quá trình phỏng vấn
Thưởng hàng năm, Xét điều chỉnh lương 1 năm 2 lần
Tham gia các hoạt động teambuiding và hoạt động nội bộ của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Avepoint Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Avepoint Việt Nam

Công Ty TNHH Avepoint Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Artemis, Tầng 4, Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-hanh-chinh-nhan-su-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-da-nang-job280501
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH NASYS
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH NASYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH NASYS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu
Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 35 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DSP KOREA
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH DSP KOREA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DSP KOREA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Giang Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Vân Thông
Hạn nộp: 03/10/2025
Đà Nẵng Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 02/10/2025
Đà Nẵng Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty CP TM XNK Uyên Phương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
Công ty CP TM XNK Uyên Phương
Hạn nộp: 27/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Còn 12 ngày để ứng tuyển 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Petro Lâm Sơn
Hạn nộp: 26/09/2025
Đà Nẵng Còn 11 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AU-AVAGO CO., LTD
Tuyển Thực tập sinh Marketing AU-AVAGO CO., LTD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
AU-AVAGO CO., LTD
Hạn nộp: 19/09/2025
Đà Nẵng Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Tuyển Designer GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 10 Triệu
GEMS UNITED JOINT STOCK COMPANY
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển 7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 46 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 2 Triệu
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ La Bàn
Hạn nộp: 30/09/2025
Đà Nẵng Còn 15 ngày để ứng tuyển 0.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TIẾP VẬN TOÀN CẦU
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH NASYS
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH NASYS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH NASYS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 2TARGET
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ AGIS
Hạn nộp: 02/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 40 Triệu
Công Ty CP Đầu Tư Và Phát Triển Việt Á Châu
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 35 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THỊNH CƯỜNG Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DSP KOREA
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH DSP KOREA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DSP KOREA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương Mại Hoà Phát
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Máy Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Giang Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MULGATI VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN LA BÀN FOOD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LA BÀN FOOD
8 - 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH TTD ECOM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH TTD ECOM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 200000 - 1 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI BLUE SEA VIỆT NAM
0.2 - 0.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nội Bài làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 10 Triệu Công ty TNHH thương mại và dịch vụ vận tải Nội Bài
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự AU-AVAGO CO., LTD làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận AU-AVAGO CO., LTD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Avepoint Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Avepoint Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 68 LAND làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 68 LAND
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THI CÔNG KIẾN TRÚC - NỘI THẤT DRM DESIGN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THI CÔNG KIẾN TRÚC - NỘI THẤT DRM DESIGN
2 - 3 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Ah-Longquan làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Ah-Longquan
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THI CÔNG KIẾN TRÚC - NỘI THẤT DRM DESIGN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THI CÔNG KIẾN TRÚC - NỘI THẤT DRM DESIGN
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Hành chính nhân sự AU-AVAGO CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận AU-AVAGO CO., LTD
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN TÂM PHÁT làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 1 - 2 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN TÂM PHÁT
0.5 - 2 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUNG THỦY
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VẬN TẢI TƯỜNG THÀNH làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ VẬN TẢI TƯỜNG THÀNH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm