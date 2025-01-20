Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Avepoint Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công Ty TNHH Avepoint Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 2F Vinh Trung Plaza, No. 255
- 257 Hung Vuong, Vinh Trung, Thanh Khê, Quận Thanh Khê
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
Thực hiện quản lý văn phòng, theo dõi tài sản, mua sắm trang thiết bị
Thực hiện các khoản thanh toán liên quan đến vận hành văn phòng
Tìm kiếm, theo dõi, và quản lý căn hộ chung cư (thanh toán, đăng kí tạm trú...)
Thực hiện công tác mua sắm đồ dùng, thiết bị khi có yêu cầu
Hỗ trợ công tác nước ngoài và tại Việt Nam: Mua vé máy bay, BHDL, đặt khách sạn, hỗ trợ làm visa...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Ưu tiên những bạn có từ 6 tháng kinh nghiệm với vị trí tương đương
Có kỹ năng Microsoft cơ bản, kỹ năng quản lý hồ sơ
Cẩn thận, chịu khó, chủ động và có trách nhiệm trong công việc
Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung là điểm cộng
Tại Công Ty TNHH Avepoint Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ thứ 7 & chủ nhật
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến
Cung cấp đầy đủ trang thiết bị để phục vụ công việc
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngay trong thời gian thử việc
Mức lương cạnh tranh, thương lượng trong quá trình phỏng vấn
Thưởng hàng năm, Xét điều chỉnh lương 1 năm 2 lần
Tham gia các hoạt động teambuiding và hoạt động nội bộ của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Avepoint Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
