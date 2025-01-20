Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Avepoint Việt Nam làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 2F Vinh Trung Plaza, No. 255 - 257 Hung Vuong, Vinh Trung, Thanh Khê, Quận Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện quản lý văn phòng, theo dõi tài sản, mua sắm trang thiết bị

Thực hiện các khoản thanh toán liên quan đến vận hành văn phòng

Tìm kiếm, theo dõi, và quản lý căn hộ chung cư (thanh toán, đăng kí tạm trú...)

Thực hiện công tác mua sắm đồ dùng, thiết bị khi có yêu cầu

Hỗ trợ công tác nước ngoài và tại Việt Nam: Mua vé máy bay, BHDL, đặt khách sạn, hỗ trợ làm visa...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Ưu tiên những bạn có từ 6 tháng kinh nghiệm với vị trí tương đương

Có kỹ năng Microsoft cơ bản, kỹ năng quản lý hồ sơ

Cẩn thận, chịu khó, chủ động và có trách nhiệm trong công việc

Có thể giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung là điểm cộng

Tại Công Ty TNHH Avepoint Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ thứ 7 & chủ nhật

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị để phục vụ công việc

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngay trong thời gian thử việc

Mức lương cạnh tranh, thương lượng trong quá trình phỏng vấn

Thưởng hàng năm, Xét điều chỉnh lương 1 năm 2 lần

Tham gia các hoạt động teambuiding và hoạt động nội bộ của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Avepoint Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin