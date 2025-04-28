Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THI CÔNG KIẾN TRÚC - NỘI THẤT DRM DESIGN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Thực hiện các công việc trong quy trình tuyển dụng và đào tạo hội nhập cho nhân sự, đảm bảo nhân sự theo đúng kế hoạch tại các phòng ban.

Quản lý hiệu suất, xây dựng và hoàn thiện quy trình vận hành cho nhân sự công ty

Lên kế hoạch và triển khai các hoạt động văn hóa và đào tạo nội bộ cho nhân sự của công ty

Quản lý giấy tờ, hồ sơ nhân sự và thủ thục hợp đồng công ty

Chấm công, tính lương cho nhân sự công ty

Quản lý cơ sở vật chất và đảm bảo không gian làm việc cho nhân sự được tốt nhất

Sắp xếp lịch, ghi chép, theo dõi và nhắc nhở các công việc liên quan của cấp trên và các phòng ban

Thực hiện các công việc chuyên môn có liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên

Ưu tiên Nữ (từ 24 - 28 tuổi)

Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm vị trí vận hành & hành chính nhân sự (ưu tiên anh/chị chuyên viên có khả năng đa nhiệm tốt và hướng tới việc xây dựng hệ thống vận hành)

Có tính cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

Có tính chủ động và có tinh thần trách nhiệm

Có khả năng tư duy logic, quản lý, lập kế hoạch giúp đạt được mục tiêu đề ra

Kỹ năng lắng nghe, giao tiếp và truyền đạt tốt

Có kinh nghiệm xây dựng và sử dụng Lark Suite là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THI CÔNG KIẾN TRÚC - NỘI THẤT DRM DESIGN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Mức lương hấp dẫn 7.000.000 - 9.000.000/tháng (lương cứng + lương hiệu xuất)

Cùng tham gia xây dựng đội ngũ và phát triển định hướng cùng công ty

Thưởng tháng/quý/năm tùy thuộc vào kết quả công việc và đánh giá của cấp trên

Xét review tăng lương 3 - 6 tháng/lần

Được hưởng đẩy đủ các quyền lợi của người lao động theo quy định của phát luật

Tham gia các hoạt động văn hóa, team building & du lịch cùng công ty

Được tài trợ các khóa học (có phí) bên ngoài liên quan đến phát triển bản thân, ngành nghề chuyên môn theo lộ trình thăng tiến của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THI CÔNG KIẾN TRÚC - NỘI THẤT DRM DESIGN

