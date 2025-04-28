Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THI CÔNG KIẾN TRÚC - NỘI THẤT DRM DESIGN làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THI CÔNG KIẾN TRÚC - NỘI THẤT DRM DESIGN
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/05/2025
Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THI CÔNG KIẾN TRÚC - NỘI THẤT DRM DESIGN

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: 07 Mỹ An 9, Ngũ Hành Sơn, Ngũ Hành Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Thực hiện các công việc trong quy trình tuyển dụng và đào tạo hội nhập cho nhân sự, đảm bảo nhân sự theo đúng kế hoạch tại các phòng ban.
Quản lý hiệu suất, xây dựng và hoàn thiện quy trình vận hành cho nhân sự công ty
Lên kế hoạch và triển khai các hoạt động văn hóa và đào tạo nội bộ cho nhân sự của công ty
Quản lý giấy tờ, hồ sơ nhân sự và thủ thục hợp đồng công ty
Chấm công, tính lương cho nhân sự công ty
Quản lý cơ sở vật chất và đảm bảo không gian làm việc cho nhân sự được tốt nhất
Sắp xếp lịch, ghi chép, theo dõi và nhắc nhở các công việc liên quan của cấp trên và các phòng ban
Thực hiện các công việc chuyên môn có liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nữ (từ 24 - 28 tuổi)
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm vị trí vận hành & hành chính nhân sự (ưu tiên anh/chị chuyên viên có khả năng đa nhiệm tốt và hướng tới việc xây dựng hệ thống vận hành)
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm vị trí vận hành & hành chính nhân sự
(ưu tiên anh/chị chuyên viên có khả năng đa nhiệm tốt và hướng tới việc xây dựng hệ thống vận hành)
Có tính cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
Có tính chủ động và có tinh thần trách nhiệm
Có khả năng tư duy logic, quản lý, lập kế hoạch giúp đạt được mục tiêu đề ra
Kỹ năng lắng nghe, giao tiếp và truyền đạt tốt
Có kinh nghiệm xây dựng và sử dụng Lark Suite là một lợi thế
Lark Suite

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THI CÔNG KIẾN TRÚC - NỘI THẤT DRM DESIGN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Mức lương hấp dẫn 7.000.000 - 9.000.000/tháng (lương cứng + lương hiệu xuất)
Mức lương hấp dẫn 7.000.000 - 9.000.000/tháng (lương cứng + lương hiệu xuất)
Cùng tham gia xây dựng đội ngũ và phát triển định hướng cùng công ty
Thưởng tháng/quý/năm tùy thuộc vào kết quả công việc và đánh giá của cấp trên
Xét review tăng lương 3 - 6 tháng/lần
Được hưởng đẩy đủ các quyền lợi của người lao động theo quy định của phát luật
Tham gia các hoạt động văn hóa, team building & du lịch cùng công ty
Được tài trợ các khóa học (có phí) bên ngoài liên quan đến phát triển bản thân, ngành nghề chuyên môn theo lộ trình thăng tiến của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ THI CÔNG KIẾN TRÚC - NỘI THẤT DRM DESIGN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 07 Mỹ An 9, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

