Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần công nghệ Bếp Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 3 Thành Công, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Nhân sự : Tuyển dụng nhân sự mới cho các phòng ban, theo dõi hỗ trợ và đào tạo nhân sự,..

- Theo dõi chấm công, chế độ nghỉ và phúc lợi của nhân viên

- Theo dõi và quản lý bảo hiểm cho nhân viên các loại, tổ chức dã ngoại, team building ..

- Quản lý giám sát hoạt động nhân sự theo qui chế công ty

Hành chính: Các vấn đề hành chính của công ty

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu: Nam/ Nữ tuổi từ 25-35

- Trình độ: Tốt nghiệp từ đại học chuyên ngành quản trị hành chính, quản trị nhân sự

- Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm về mảng nhân sự

- Sử dụng thành thạo excel và các kỹ năng tin học văn phòng

- Kỹ năng giao tiếp giỏi

- Trung thực và có tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức tổ chức kỷ luật cao

Tại Công ty cổ phần công nghệ Bếp Toàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản từ 10 triệu vnđ

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động (BHYT & BHXH) và các quyền lợi khác theo

quy định của nhà nước.

- Môi trường làm việc hiện đại chuyên nghiệp. Có nhiều cơ hội thăng tiến cao.

- Thời gian làm việc từ thứ 2-7, nghỉ chủ nhật và các ngày lễ tết theo quy định

- Làm việc tại quận Ba Đình, Hà Nộ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Bếp Toàn Cầu

