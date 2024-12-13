Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH JD ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu

Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH JD ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH JD ASIA
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/01/2025
CÔNG TY TNHH JD ASIA

Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH JD ASIA

Mức lương
16 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 1185 Quốc lộ 1, Khu phố 14, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh., Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 16 - 18 Triệu

Chúng tôi đang tìm kiếm một Trợ lý vận hành, người có khả năng làm việc đa nhiệm và linh hoạt, sẵn sàng hỗ trợ Giám đốc vận hành trong việc quản lý công việc hàng ngày và triển khai các hoạt động vận hành hiệu quả. Ở vị trí này, bạn sẽ có cơ hội làm việc trực tiếp với người giỏi và phát triển bản thân nhanh chóng.
Công việc của bạn sẽ bao gồm:
Hỗ trợ giám đốc vận hành trong các công việc quản lý vận hành: Hỗ trợ giám đốc trong các công việc điều hành hàng ngày, theo dõi tiến độ công việc của các bộ phận và báo cáo kết quả kịp thời.
Quản lý và xử lý dữ liệu: Thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu từ các bộ phận để hỗ trợ Giám đốc trong việc đưa ra quyết định chiến lược. Lập báo cáo tổng hợp, báo cáo chi tiết và các tài liệu cần thiết cho các cuộc họp.
Làm các loại File và Báo cáo: Tạo và quản lý các file tài liệu, báo cáo, bảng tính Excel, slide thuyết trình và các tài liệu liên quan đến các dự án, hoạt động và báo cáo kết quả cho Giám đốc.
Quản lý công việc hành chính và lịch trình: Theo dõi và quản lý lịch làm việc của Giám đốc, sắp xếp các cuộc họp, lịch trình công tác, điều phối các công việc hành chính khác và hỗ trợ tổ chức các cuộc họp.
Truyền thông nội bộ: Là cầu nối truyền thông hiệu quả giữa các bộ phận trong công ty và Giám đốc, đảm bảo các thông tin được truyền đạt đầy đủ và rõ ràng. Hỗ trợ trong việc triển khai các chiến lược truyền thông nội bộ.
Hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh: Xử lý các vấn đề hành chính, công việc phát sinh trong suốt quá trình vận hành và báo cáo lại cho Giám đốc.

Với Mức Lương 16 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Quản lý hoặc các ngành liên quan.
Kinh nghiệm: Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong công tác trợ lý, hoặc các công việc tương tự. Ưu tiên ứng viên đã từng làm việc trong lĩnh vực kênh phân phối FMCG, hay tại các bộ phận vận hành dự án trong lĩnh vực liên quan.
Kỹ năng làm việc đa nhiệm: Có khả năng làm nhiều công việc cùng lúc, xử lý tình huống linh hoạt và hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp: Giao tiếp tốt, có khả năng làm việc với nhiều bộ phận, tạo mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và đối tác.
Kỹ năng văn phòng: Thành thạo các phần mềm văn phòng như MS Word, Excel, PowerPoint. Khả năng tạo và xử lý báo cáo, file, tài liệu chuẩn xác.
Kỹ năng truyền thông nội bộ: Khả năng truyền tải thông tin rõ ràng và chính xác, hỗ trợ tổ chức các cuộc họp, sự kiện nội bộ và đảm bảo thông tin được truyền đạt đầy đủ đến các bộ phận.
Tính cách năng động, học hỏi nhanh, chủ động trong công việc: Có khả năng làm việc dưới áp lực cao, khả năng học hỏi và cập nhật kiến thức nhanh chóng.
Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian: Có khả năng quản lý thời gian hiệu quả, biết ưu tiên công việc quan trọng và đảm bảo hoàn thành đúng hạn.

Tại CÔNG TY TNHH JD ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.
Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện và cơ hội thăng tiến.
Các phúc lợi khác theo chính sách công ty.
Team Building: 1 lần/ năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH JD ASIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH JD ASIA

CÔNG TY TNHH JD ASIA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 459 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

