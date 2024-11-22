Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty cổ phần Mla Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Khu đô thị Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội., Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Quay và chụp ảnh hàng ngày:

Chụp ảnh và quay video, đảm bảo chất lượng hình ảnh đẹp, sáng tạo.

Biên tập và chỉnh sửa hình ảnh, video để đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Tiktok, Youtube, Instagram,…).

Sáng tạo nội dung:

Xây dựng ý tưởng video, hình ảnh phù hợp để phát triển kênh truyền thông thương hiệu cá nhân.

Hỗ trợ xây dựng nội dung theo kế hoạch phát triển thương hiệu cá nhân.

Trợ lý cá nhân:

Làm trợ lý trực tiếp, hỗ trợ trong công việc hàng ngày khi cần thiết.

Công tác tại Hàn Quốc trong thời gian 1 – 2 tháng mỗi lần và trở lại Việt Nam khi kết thúc công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ: từ 22 – 30 tuổi

Biết tiếng Hàn là một lợi thế (không yêu cầu bắt buộc)

Tối thiểu 01 kinh nghiệm

Không bắt buộc những Ưu Tiên gửi kèm PORTFOLIO

Có khả năng nghĩ ra những ý tưởng mới lạ, độc đáo và phù hợp với xu hướng thị trường.

Giao tiếp tốt, linh hoạt trong xử lý công việc.

Hiểu biết về mạng xã hội: Thành thạo các nền tảng mạng xã hội phổ biến, nắm bắt được các thuật ngữ, thuật toán, chính sách và xu hướng mới nhất của các nền tảng.

Yêu thích công việc sáng tạo, có niềm đam mê sáng tạo nội dung và truyền thông.

Có kinh nghiệm làm trợ lý cá nhân, phát triển thương hiệu cá nhân, hoặc làm việc trong lĩnh vực sáng tạo.

Tại Công ty cổ phần Mla Group Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: Thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực + Phụ cấp + thưởng hiệu quả công việc

Thời gian làm việc:

+ Sáng từ: 8h00 - 12h00

+ Chiều từ 13h00 - 17h00

Từ thứ 2 – Thứ 7, Nghỉ Chủ Nhật

Được trang bị máy tính làm việc, công cụ phục vụ công việc.

Được tham gia đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước

Hỗ trợ 100% công tác phí quốc tế.

Được làm visa để công tác tại Hàn Quốc.

Thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỉ,…

Sử dụng các sản phẩm của công ty với giá gốc.

Được làm việc trong môi trường quốc tế,.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Mla Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin