Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quốc Tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quốc Tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quốc Tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam)

Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quốc Tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thực hiện chiến lược bán găng tay dùng một lần tại thị trường Bắc Mỹ/Mỹ Latinh, cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng OEM và đạt được các mục tiêu về hiệu suất công việc.
2. Theo nhu cầu của khách hàng, hợp tác với khách hàng thực hiện các chuyến thăm công ty tới các nhà máy ở nước ngoài (giải thích về quy trình sản xuất và chính sách chất lượng).
3. Duy trì khách hàng và thực hiện các hoạt động kinh doanh hàng ngày như gửi mẫu, PO, PI, kiểm chứng, giao hàng, báo giá, tài khoản phải thu, v.v.
4. Tận dụng tối đa kiến thức thương mại quốc tế để tiến hành các cuộc đàm phán và giao tiếp kinh doanh khác nhau.
5. Phát triển khách hàng mới, sử dụng chiến lược bán hàng để quảng bá sản phẩm mới hoặc đề xuất giới thiệu sản phẩm mới theo nhu cầu của khách hàng.
6. Quản lý tài liệu đặt hàng/thương mại cũng như xử lý và theo dõi khiếu nại của khách hàng để đáp ứng các dịch vụ khách hàng khác nhau.
7. Chuẩn bị số liệu thống kê và tóm tắt các báo cáo hiệu suất khác nhau.
8. Thu thập và phân tích thống kê thông tin khách hàng và ngành đối với thị trường Mỹ.
9. Thực hiện và lập kế hoạch dự án. Thông thạo tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha là đủ. Vị trí này rất quan trọng đối với công ty và có triển vọng phát triển tốt trong tương lai. Chúng tôi đang tìm kiếm một ứng viên có kinh nghiệm với kỹ năng lãnh đạo để đảm nhận vị trí này.
Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu trên và quan tâm đến vị trí này, vui lòng gửi đơn đăng ký và sơ yếu lý lịch.
-Yêu cầu tốt nghiệp:Cao đẳng, đại học, thạc sĩ.Các chuyên ngành liên quan đến Thương Mại, Tiêu Thụ Hàng Hóa, Thương Mại Quốc Tế,....
-Tiếng Anh Nghe, Nói, Đọc Viết thành thạo
-Tiếng Tây Ban NhaNghe, Nói, Đọc Viết thành thạo
-Sử dụng tốt : Excel、Outlook、PowerPoint、Word
-Có kinh nghiệm về các đơn thương mại, kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, hiểu biết về kinh doanh xuất nhập khẩu và các khái niệm cơ bản về thương mại quốc tế
- Tính cách lạc quan, dễ gần, cẩn thận và hòa đồng.
- Phải có hơn một năm kinh nghiệm kinh doanh nước ngoài/thương mại quốc tế
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Bán hàng / Kinh doanh
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Yêu cầu tốt nghiệp:Cao đẳng, đại học, thạc sĩ.Các chuyên ngành liên quan đến Thương Mại, Tiêu Thụ Hàng Hóa, Thương Mại Quốc Tế,....
-Tiếng Anh Nghe, Nói, Đọc Viết thành thạo
-Tiếng Tây Ban NhaNghe, Nói, Đọc Viết thành thạo
-Sử dụng tốt : Excel、Outlook、PowerPoint、Word
-Có kinh nghiệm về các đơn thương mại, kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu, hiểu biết về kinh doanh xuất nhập khẩu và các khái niệm cơ bản về thương mại quốc tế
- Tính cách lạc quan, dễ gần, cẩn thận và hòa đồng.
- Phải có hơn một năm kinh nghiệm kinh doanh nước ngoài/thương mại quốc tế

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quốc Tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quốc Tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quốc Tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam)

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Quốc Tế Kim Bảo Sơn (Việt Nam)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Đường số 01, KCN Long Thành - Xã Tam An - Huyện Long Thành - Đồng Nai.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

