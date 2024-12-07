Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH AN HẢI VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH AN HẢI VN
Ngày đăng tuyển: 07/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/01/2025
CÔNG TY TNHH AN HẢI VN

Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH AN HẢI VN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ Quản lý Thương hiệu trong việc xây dựng các chiến lược phát triển, lập kế hoạch chi tiết và thực hiện các chương trình/kế hoạch Marketing được giao theo đúng định hướng và mục tiêu của thương hiệu.
Quản lý các hoạt động thương mại như khuyến mãi, chương trình trưng bày, đăng ký khuyến mãi với Bộ Công Thương, các sự kiện...
Quản lý các yêu cầu về hiển thị thương hiệu & kế hoạch khuyến mãi trên tất cả các kênh bán hàng tại công ty (Cửa hàng trong TTTM, Sàn TMDT..)
Giám sát và phân tích dữ liệu bán hàng để đánh giá hiệu quả của các hoạt động marketing, chương trình quảng cáo
Thực hiện nghiên cứu thị trường và phân tích các báo cáo/phiếu khảo sát đánh giá của người tiêu dùng.
Tham gia tổ chức các sự kiện (hơn 40 sự kiện 1 năm) và hỗ trợ hoạt động truyền thông để bảo đảm thành công của chúng.
Phối hợp với đội ngũ thiết kế để tạo ra các sản phẩm tuân thủ hướng dẫn của thương hiệu/công ty (nếu có)
Trưng bày sản phẩm tại các cửa hàng theo hướng dẫn của thương hiệu
Làm báo cáo Marketing, thực hiện các công việc hành chính hàng ngày để đảm bảo hoạt động và phối hợp với các bộ phận/phòng ban nội bộ.
Làm các công việc khác được phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Chuyên ngành Marketing hoặc lĩnh vực liên quan.
Mới ra trường hoặc có từ 1-2 năm kinh nghiệm làm việc
Kỹnăng tổ chức tốt, tư duy sáng tạo
Kỹ năng phân tích, khả năng giao tiếp hiệu quả và sự linh hoạt để làm việc trong môi trường năng động của ngành marketing
Sẵn sàng học hỏi, nhiệt tình trong công việc
Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp Giỏi

Tại CÔNG TY TNHH AN HẢI VN Thì Được Hưởng Những Gì

Đượcthamgia các buổiđàotạo và chia sẻ về marketing từ các thương hiệu
Cơ hội được thực tập trong cty có hơn 25 năm kinh doanh trong ngành mỹ phẩm, nước hoacao cấp ở Việt Nam với hơn 40thương hiệunước hoa, mỹ phẩmhàng đầu thế giới như Versace, Ferragamo, Creed, Parfums de Marly, Memo Paris, Loewe, MCM, Michael Kors, Moschino, Dsquared, Guess, Anna Sui, Montale, Initio, Atkinsons, Trussardi, Lolita Lempicka,...
- Tham gia các chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH AN HẢI VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH AN HẢI VN

CÔNG TY TNHH AN HẢI VN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: P3.02, Lầu 3, Satra Đồng Khởi Building, 58 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

