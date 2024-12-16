Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN APA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 9 Trần Văn Sắc, Thảo Điền, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các nhiệm vụ công việc liên quan đến hành chính (soạn thảo văn bản, công văn, lưu trữ, xử lý hồ sơ, tài liệu, đặt vé/chỗ lưu trú, in ấn và các công việc văn phòng khác)

Phụ trách soạn thảo báo giá, hợp dồng, văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án và theo sự phân công của cấp trên.

Hỗ trợ chấm công, kiểm tra tính lương, BHXH và theo dõi tái ký hợp đồng lao động, cùng bộ phận kế toán (khi có yêu cầu)

Hỗ trợ trong việc thiết kế các ấn phẩm phục vụ cho các hoạt động nội bộ và tài liệu sản phẩm thiết kế của công ty.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc

Lên kế hoạch, báo cáo theo công việc được giao.

Công việc chi tiết sẽ được chia sẻ trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH trở lên

Sử dụng được tiếng Anh đặc biệt trong soạn thảo văn bản và hợp đồng

Thành thạo Office Văn phòng

Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm

Ưu tiên có khả năng Graphic design và thẩm mỹ tốt

Trung thực, tỉ mỉ

Cần có tinh thần làm việc teamwork, cầu tiến và ham học hỏi

Ưu tiên ứng viên linh hoạt và có máy tính cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN APA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập được thỏa thuận theo năng lực của ứng viên.

Ngày làm việc cố định Thứ 2 - Thứ 6, 9h00-18h00 hoặc 8h00-17h00

Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo tại trung tâm P. Thảo Điền, Thủ Đức

Được hưởng các chế độ BHXH, BTYT, nghỉ phép, thai sản, theo quy định luật lao động.

Xét tăng lương và lên chức ngay khi có thành tích tốt

Chức vụ: Nhân viên/Chuyên viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN APA

