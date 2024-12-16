Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN APA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN APA
Ngày đăng tuyển: 16/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN APA

Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN APA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 9 Trần Văn Sắc, Thảo Điền, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các nhiệm vụ công việc liên quan đến hành chính (soạn thảo văn bản, công văn, lưu trữ, xử lý hồ sơ, tài liệu, đặt vé/chỗ lưu trú, in ấn và các công việc văn phòng khác)
Phụ trách soạn thảo báo giá, hợp dồng, văn bản, hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án và theo sự phân công của cấp trên.
Hỗ trợ chấm công, kiểm tra tính lương, BHXH và theo dõi tái ký hợp đồng lao động, cùng bộ phận kế toán (khi có yêu cầu)
Hỗ trợ trong việc thiết kế các ấn phẩm phục vụ cho các hoạt động nội bộ và tài liệu sản phẩm thiết kế của công ty.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc
Lên kế hoạch, báo cáo theo công việc được giao.
Công việc chi tiết sẽ được chia sẻ trong buổi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ĐH trở lên
Sử dụng được tiếng Anh đặc biệt trong soạn thảo văn bản và hợp đồng
Thành thạo Office Văn phòng
Kinh nghiệm: ít nhất 1 năm
Ưu tiên có khả năng Graphic design và thẩm mỹ tốt
Trung thực, tỉ mỉ
Cần có tinh thần làm việc teamwork, cầu tiến và ham học hỏi
Ưu tiên ứng viên linh hoạt và có máy tính cá nhân

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN APA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập được thỏa thuận theo năng lực của ứng viên.
Ngày làm việc cố định Thứ 2 - Thứ 6, 9h00-18h00 hoặc 8h00-17h00
Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo tại trung tâm P. Thảo Điền, Thủ Đức
Được hưởng các chế độ BHXH, BTYT, nghỉ phép, thai sản, theo quy định luật lao động.
Xét tăng lương và lên chức ngay khi có thành tích tốt
Chức vụ: Nhân viên/Chuyên viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN APA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN APA

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN APA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính: số 9, đường 44, P. Thảo Điển, TP Thủ Đức, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

