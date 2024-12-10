Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG TRẦN GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 666/68 Ba Tháng Hai, Phường 14,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc (GĐ).

• Thực hiện công tác đối nội, đối ngoại, quan hệ đối tác của GĐ.

• Chuẩn bị các tài liệu, thông báo họp, tổng hợp các nội dung, ghi chép biên bản cuộc họp do GĐ tổ chức.

• Kiểm soát, thẩm định tính hợp lý của các văn bản, tài liệu, chứng từ của các phòng ban trước khi trình GĐ phê duyệt.

• Soạn thảo, quản lý, lưu trữ các tài liệu phụ trách.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Lãnh Đạo công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Từ 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

• Có kiến thức về lĩnh vực xuất nhập khẩu, Logistics

• Trình độ tiếng Trung tốt, HSK4 trở lên.

• Thành thạo vi tính văn phòng, khả năng sử dụng các ứng dụng, phần mềm

• Kỹ năng giao tiếp, tổ chức công việc

• Tinh thần trách nhiệm cao, ý chí và tham vọng, xác định gắn bó lâu dài với công ty.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG TRẦN GIA Thì Được Hưởng Những Gì

• Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00 từ thứ Hai – thứ Bảy. Nghỉ trưa 60 phút, nghỉ Lễ theo qui định của nhà nước.

• Các khoản thưởng tháng 13, thưởng vào các dịp Lễ, Tết...

• Được hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo Luật Lao Động (BHXH, BHYT, BHTN)

Tham gia các hoạt động tập thể nội bộ: Year end party, Team building

• Và nhiều đãi ngộ khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG TRẦN GIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin