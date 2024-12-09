Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN KANGO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN KANGO
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 776/55A Phạm Văn Bạch
- Phường 12
- Quận Gò Vấp
- TP Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
- Khai Invoice/Packing List
- Xử lý và yêu cầu các công việc trong công ty
- Báo cáo, khai báo hàng trên các ứng dụng Excel, Word, Powerpoint
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp ít nhất cao đẳng trở lên .
- Từ vựng tiếng anh tốt , giao tiếp tiếng anh được là lợi thế.
- Có Kinh nghiệm Khai Invoice/Packing List ( Còn lại được đào tạo thêm ).
- Chăm chỉ, chịu khó , kĩ trong mọi việc , siêng năng.
- Kỹ Năng trong các ứng dụng Excel, Word, Powerpoint làm tốt
Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN KANGO Thì Được Hưởng Những Gì
- Được tham gia BHXH Tham gia team building, các hoạt động "ăn chơi" của công ty, du lịch hằng năm.
- Thưởng cuối tháng, lễ, Tết và tháng 13 đầy đủ và phụ cấp nếu có.
- Review tăng lương 2 lần mỗi năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN CHUYỂN KANGO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
