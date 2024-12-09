Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM
Mức lương
10 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 24C Nguyễn Triệu Luật, Tân Tạo, Bình Tân, Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 10 - 18 Triệu
Chat và trả lời tin nhắn với khách hàng trung quốc
Xử lý và hoàn thành các đơn hàng phát sinh
Đặt đơn hàng
Trợ lý các công việc Phòng Kinh Doanh
Xử lý các công việc phát sinh liên quan
Giải quyết các công việc do sếp yêu cầu
Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụngcác công cụ văn phòng,vi tính, đánh máy tốt.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương:10-18 triệu.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUẢN LÝ THIÊN HOÀNH VIỆT NAM
