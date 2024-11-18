Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 65 NGUYỄN THỊ NHUNG, HIỆP BÌNH PHƯỚC, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Thực hiện quy trình khảo sát thiết kế theo quy trình của công ty

Triển khai thực hiện, theo dõi, kiểm tra công việc trong quá trình thi công.

Triển khai hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công nội thất.

Phối hợp với bộ phận Kỹ thuật hoàn tất hồ sơ thiết kế. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng nhóm, Ban giám đốc

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc/ nội thất

Đính kèm 1 bộ bản vẽ đã triển khai trực tiếp

Sử dụng được cơ bản các phần mềm thiết kế.

Khả năng giao tiếp tương tác ổn, làm việc độc lập lẫn làm việc nhóm tốt, có khả năng xử lý các vấn đề phát sinh về công năng, kỹ thuật hợp lý

Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc

Đọc hiểu và trình bày bản vẽ..

Chuyên cấu tạo, kỹ thuật kiến trúc công trình.

Có kỹ năng phần mềm Revit

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận.

Thưởng theo hiệu quả kinh doanh và thành tích cá nhân (KPIs);

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước nếu trở thành nhân viên chính thức;

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hòa đồng, có nhiều cơ hội để phát triển bản thân;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin