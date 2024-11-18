Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN

Kiến trúc sư

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 65 NGUYỄN THỊ NHUNG, HIỆP BÌNH PHƯỚC, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Thực hiện quy trình khảo sát thiết kế theo quy trình của công ty
Triển khai thực hiện, theo dõi, kiểm tra công việc trong quá trình thi công.
Triển khai hồ sơ bản vẽ thiết kế thi công nội thất.
Phối hợp với bộ phận Kỹ thuật hoàn tất hồ sơ thiết kế. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Trưởng nhóm, Ban giám đốc

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc/ nội thất
Đính kèm 1 bộ bản vẽ đã triển khai trực tiếp
Sử dụng được cơ bản các phần mềm thiết kế.
Khả năng giao tiếp tương tác ổn, làm việc độc lập lẫn làm việc nhóm tốt, có khả năng xử lý các vấn đề phát sinh về công năng, kỹ thuật hợp lý
Trung thực, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc
Đọc hiểu và trình bày bản vẽ..
Chuyên cấu tạo, kỹ thuật kiến trúc công trình.
Có kỹ năng phần mềm Revit

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận.
Thưởng theo hiệu quả kinh doanh và thành tích cá nhân (KPIs);
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà nước nếu trở thành nhân viên chính thức;
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hòa đồng, có nhiều cơ hội để phát triển bản thân;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 65 NGUYỄN THỊ NHUNG, HIỆP BÌNH PHƯỚC, THỦ ĐỨC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

