Tuyển IT Helpdesk Công Ty TNHH Gpe Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,200 USD

A fitting garment technician is in charge of the control and development of the garment’s fit. All of the below described tasks and responsibilities must be effectuated in English with the use of the Adobe Illustrator and PLM. Fitting garment technicians will be working in a team of, in total, three garment technicians and one patternmaker, all reporting to the fitting department manager.

Kỹ thuật viên may đo thử đồ chịu trách nhiệm kiểm soát và phát triển độ vừa vặn của quần áo. Tất cả các nhiệm vụ và trách nhiệm được mô tả bên dưới phải được thực hiện bằng tiếng Anh khi sử dụng Adobe Illustrator và PLM. Kỹ thuật viên may mặc sẽ làm việc trong một nhóm gồm tổng cộng ba kỹ thuật viên may mặc và một thợ tạo mẫu, tất cả đều báo cáo cho người quản lý bộ phận may mặc.

Responsibilities

1. Fit and workmanship assessment: analyzing the garment’s fit based on the requirements (pattern/size chart/workmanship sketches) and general look (flat/on dummy), summarizing in a clear and concise manner the points to be improved for the supplier’s attention

Đánh giá độ vừa vặn và tay nghề: phân tích độ vừa vặn của quần áo dựa trên các yêu cầu (mẫu/biểu đồ kích thước/bản phác thảo tay nghề) và hình thức tổng thể (phẳng/trên hình nộm), tóm tắt một cách rõ ràng và ngắn gọn những điểm cần cải thiện để nhà cung cấp chú ý