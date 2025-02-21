Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 12 Đông Hưng Thuận 10, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

1. Hỗ trợ người dùng

Tiếp nhận, xử lý và hỗ trợ các yêu cầu kỹ thuật từ người dùng liên quan đến phần mềm, phần cứng, mạng và các thiết bị CNTT.

Hỗ trợ cài đặt, cấu hình và khắc phục sự cố cho hệ điều hành Windows, Office, email, máy in, máy scan, thiết bị mạng,...

Quản lý, cấp phát, thu hồi tài khoản người dùng trên các hệ thống nội bộ và ứng dụng doanh nghiệp (SAP Business One, Microsoft 365, tổng đài,...).

Hướng dẫn và đào tạo nhân viên về cách sử dụng các phần mềm, công cụ CNTT và bảo mật thông tin.

Ghi nhận và theo dõi các yêu cầu hỗ trợ trên hệ thống IT Helpdesk, đảm bảo phản hồi kịp thời theo SLA.

Phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ để bảo trì và sửa chữa thiết bị CNTT khi cần thiết.

2. Quản trị hệ thống

Hỗ trợ kiểm tra, giám sát hoạt động của hệ thống máy chủ, mạng nội bộ (LAN/WAN), hệ thống Wi-Fi và các thiết bị bảo mật (Firewall, VPN,...).

Cấu hình, cập nhật và kiểm tra các hệ thống bảo mật, phần mềm diệt virus và các công cụ bảo vệ dữ liệu.

Hỗ trợ sao lưu và phục hồi dữ liệu khi cần thiết, đảm bảo an toàn thông tin theo quy định.

Phối hợp với team IT trong các dự án triển khai, nâng cấp hệ thống CNTT.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của IT Manager.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính hoặc liên quan.

Có kinh nghiệm tối thiểu 1-2 năm trong lĩnh vực IT Helpdesk hoặc hỗ trợ kỹ thuật.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với Microsoft 365, Active Directory, tổng đài IP, hoặc hệ thống SAP Business One.

Kiến thức tốt về hệ điều hành Windows, mạng máy tính và các thiết bị văn phòng.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng hỗ trợ người dùng thân thiện và hiệu quả.

Có tư duy phân tích và giải quyết vấn đề nhanh chóng.

Có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận và chủ động trong công việc.

Khả năng làm việc nhóm và phối hợp với các bộ phận khác.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: từ Thứ 2 đến Thứ 6 (8h00-17h00); Thứ 7 (8h00-16h00); nghỉ 2 Thứ 7/tháng và các ngày Chủ nhật.

Lương cạnh tranh theo năng lực và được xét tăng lương mỗi năm 1 lần.

Thưởng tháng 13 + thưởng KPI Quý, KPI Năm theo hiệu quả công việc và tình hình kinh doanh.

13 ngày phép từ năm thứ 2, tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, BH tai nạn 24/24 và các phúc lợi khác theo quy định của Pháp luật.

Được hưởng chính sách phúc lợi đầy động lực: khám sức khỏe định kỳ, sinh nhật cá nhân, hiếu hỉ, thưởng lễ tết, du lịch hàng năm và các hoạt động tập thể… do công ty tổ chức.

Phụ cấp điện thoại, chi phí công tác,… theo quy định của Công ty.

Được tham gia các khóa học chuyên môn và kỹ năng để phát huy tối đa năng lực cá nhân.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT

