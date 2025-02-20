Tuyển IT Helpdesk Alfa Laval Vietnam LLC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk Tại Alfa Laval Vietnam LLC
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 3, số 12 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương Thỏa thuận
• Dismantle and carry out machine inspection on Alfa Laval equipment decanter, separator, heat exchanger etc.
• Check and confirm parts to be repaired
• Issue inspection audit repair report
• Maintaining communications with customers to provide solution and proper follow-up.
• To practice 5S and ensure safety procedure are fully demonstrated
• Require frequent travelling to customer’s site
• Any ad-hoc tasks assigned by manager
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Job requirements
• At least 2 -3 years in service experience
• University degree or diploma in engineering
• Basic English skills – able to read and prepare report
• Technical handson experience (repairing / servicing)
• B2 driving license is a plus (company van)
Tại Alfa Laval Vietnam LLC Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Alfa Laval Vietnam LLC
