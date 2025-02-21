Tuyển IT Helpdesk Công ty Cổ phần I.P.L làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển IT Helpdesk Công ty Cổ phần I.P.L làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần I.P.L
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Công ty Cổ phần I.P.L

IT Helpdesk

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk Tại Công ty Cổ phần I.P.L

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 216 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Hỗ trợ xử lý các lỗi liên quan đến mạng máy tính, phần mềm ứng dụng..
Có nhiệm vụ vận hành, quản trị toàn bộ hệ thống network. Hệ thống mail nội bộ, camera, điện thoại nội bộ..
Quản trị hệ thống server, hệ thống website công ty
Cài đặt phần mềm và hệ điều hành khi cần thiết. Nâng cấp sửa chữa máy tính cho nhân viên.
Quản lý các thiết bị văn phòng khác: máy in, fax, video conference, …

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có nền tảng về IT Infrastructue, am hiểu về phần cứng PC, laptop, máy in, thiết bị mạng, tường lửa
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản
Nhanh nhẹn, siêng năng;
Trung thực trong công việc;
Có tinh thần trách nhiệm.

Tại Công ty Cổ phần I.P.L Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 12.000.000 - 15.000.000/tháng;
Thời gian làm việc: 8:00am – 5:00pm (Mon – Fri) và 8:00am – 12:00pm (SAT – nếu có project hay sự cố).
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước;
Được trợ cấp xăng xe 400.000đ/ tháng và trợ cấp năng lực công việc từ 300.000đ đến 500.000đ / tháng;
Quà tặng sinh nhật, đám cưới..... và các phúc lợi riêng của công ty;
Du lịch nghỉ mát hàng năm;
Tăng lương hằng năm;
Hưởng chiết khấu hàng tháng;
Lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần I.P.L

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần I.P.L

Công ty Cổ phần I.P.L

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 216 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

