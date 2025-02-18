Tuyển IT Helpdesk CTY TNHH TIN HỌC TÍN VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: khu CNC, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận và xử lý các thắc mắc của người dùng về các sự cố, vấn đề liên quan đến máy tính.

- Hỗ trợ cài đặt các phần mềm, phần cứng, nâng cấp cấu hình máy tính cũng như các thiết bị ngoại

vi của người sử dụng.

- Chịu trách nhiệm sửa chữa, bảo trì thiết bị của máy tính.

- Phối hợp cùng với các kỹ thuật viên khác, sử dụng các công cụ chẩn đoán từ xa để kịp thời phát

hiện sự cố máy tính, từ đó tìm ra hướng giải quyết và khắc phục nhanh chóng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu: Nam

- Trung cấp Tốt nghiệp các chuyên ngành Điện / Điện tự động/ Điện tử viễn thông/ IT không yêu

cầu kinh nghiệm

- Cẩn thận, siêng năng, trung thực và chịu khó;

- Chịu được áp lực công việc cao.

- Sử dụng tốt các phần mềm liên quan;

- Kỹ năng lập kế hoạch, làm việc theo nhóm;

- Có khả năng giao tiếp tốt. Tôn trọng khách hàng.

Tại CTY TNHH TIN HỌC TÍN VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

-Thu Nhập từ 8-15 triệu trở lên gồm: Lương + Thưởng theo % doanh thu. Năng lực càng cao thu

nhập càng nhiều.

- Được Hưởng Đầy đủ chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN…. theo luật lao động.

- Chế độ du lịch, nghỉ dưỡng cùng công ty hàng năm .

- Chế độ tăng Lương Theo KPI hàng năm.

-Nghỉ phép nghỉ lễ theo quy định nhà nước ( gắn bó lâu dài sẽ có thêm ngày phép thâm niên)

- Làm việc trong môi trường thoải mái, tự do, không gò bó giám sát chủ yếu đạt hiệu quả công

việc được giao.

- Thưởng cuối năm theo lợi nhuận công ty ( lương tháng 13++)

- Được học hỏi trao dồi thêm kỹ năng và kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH TIN HỌC TÍN VIỆT

