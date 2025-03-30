Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MẠNH ĐAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Hạch toán kế toán khoản doanh thu – phải thu.

Theo dõi và đôn đốc nhân viên kinh doanh thu hồi khoản phải thu khách hàng.

Phối hợp cùng nhân viên kinh doanh lên kế hoạch thu tiền.

Trực tiếp trao đổi với khách hàng trong việc xuất hóa đơn và đối chiếu công nợ định kỳ hàng tháng/ quý/năm.

Quản lý và theo dõi khoản thu – chi hằng ngày của công ty.

Lập báo cáo thu – chi hằng ngày theo quy định.

Lập cáo cáo thuế giá trị gia tăng hằng tháng/ quý theo quy định.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi 21- 40;

Đã tốt nghiệp Trung cấp trở lên đối với chuyên ngành kế toán – kiểm toán

Kinh nghiệm: đã tốt nghiệp và đã đi làm là một lợi thế.

Tính cách: trung thực, có tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc trong công việc, chuyên cần và có khả năng thuyết phục khách hàng

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MẠNH ĐAN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận.

Teambuilding: 1 lần/năm.

Tham gia bảo hiểm sức khỏe sau khi ký hợp đồng chính thức.

Tham gia BHXH, BHYT , BHTN theo Luật lao động nhà nước.

Nghỉ lễ Tết theo qui định.

Được làm trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, nhân viên hòa đồng và giúp đỡ lẫn nhau.

Hưởng đầy đủ quyền lợi theo chế độ Công ty (lương tháng 13 và thưởng hiệu quả kinh doanh).

Được đào tạo và có nhiều cơ hội phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MẠNH ĐAN

