Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH GOLF LONG THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 16 Triệu

Mức lương 15 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 2, Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Kiểm tra tất cả các bút toán nghiệp vụ đã post trên hệ thống kế toán & chỉnh sửa nếu có sai sót.

Lập phiếu thu, hóa đơn, hợp đồng cho khách hàng mua căn hộ.

Trình ký, đóng dấu & lưu trữ hợp đồng.

Cập nhật thông tin khách hàng khi có thay đổi & gởi thư nhắc nợ cho khách hàng khi đến hạn thanh toán.

Lập báo cáo bán hàng thu tiền mỗi ngày, tháng.

Thực hiện các báo cáo khác theo yêu cầu của kế toán trưởng

- Có kinh nghiệm tối thiểu 02 - 03 năm làm vị trí tương đương cho Chủ đầu tư

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán bán hàng tại các Công ty về Bất động sản.

- Độ tuổi từ 25 - 40

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính – kế toán.

- Hiểu biết về pháp luật Thuế, Kế toán, Kiểm toán, tài chính Ngân hàng, có kinh nghiệm trong các Doanh nghiệp về xây dựng, bất động sản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH GOLF LONG THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13

Phụ cấp ăn ca 35k/ngày

Thưởng nhân viên xuất sắc năm và thưởng các ngày Lễ, tết

Tham gia Teambuilding và các sự kiện nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH GOLF LONG THÀNH

