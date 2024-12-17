Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH GOLF LONG THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH GOLF LONG THÀNH
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/01/2025
Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH GOLF LONG THÀNH

Mức lương
15 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 2, Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 15 - 16 Triệu

Kiểm tra tất cả các bút toán nghiệp vụ đã post trên hệ thống kế toán & chỉnh sửa nếu có sai sót.
Lập phiếu thu, hóa đơn, hợp đồng cho khách hàng mua căn hộ.
Trình ký, đóng dấu & lưu trữ hợp đồng.
Cập nhật thông tin khách hàng khi có thay đổi & gởi thư nhắc nợ cho khách hàng khi đến hạn thanh toán.
Lập báo cáo bán hàng thu tiền mỗi ngày, tháng.
Thực hiện các báo cáo khác theo yêu cầu của kế toán trưởng

Với Mức Lương 15 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tối thiểu 02 - 03 năm làm vị trí tương đương cho Chủ đầu tư
- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí Kế toán bán hàng tại các Công ty về Bất động sản.
- Độ tuổi từ 25 - 40
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính – kế toán.
- Hiểu biết về pháp luật Thuế, Kế toán, Kiểm toán, tài chính Ngân hàng, có kinh nghiệm trong các Doanh nghiệp về xây dựng, bất động sản

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH GOLF LONG THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng 13
Phụ cấp ăn ca 35k/ngày
Thưởng tháng lương 13, nhân viên xuất sắc năm và thưởng các ngày Lễ, tết
Tham gia Teambuilding và các sự kiện nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH GOLF LONG THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 2, Phan Văn Đáng, Phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức

