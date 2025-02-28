Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ TOÀN QUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Mức lương 8 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô B2 - 1 - 2, khu công nghiệp Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 11 Triệu

Lập và lưu trữ chứng từ một cách đầy đủ, chính xác, Sắp xếp chứng từ

Hỗ trợ xử lý chứng từ và một số công việc khác cho bộ phận kế toán.

Biết xuất hóa đơn VAT đầu ra

Biết về báo cáo thuế ( lên tờ khai thuế VAT, đối chiếu doanh thu trên tờ khai thuế với bảng kê bán ra và mua vào,....)

Làm việc trên phần mềm theo phân công của chủ quản văn phòng,

Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nữ

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm (đã ra trường)

Cẩn thận, chịu khó

Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Ưu tiên ứng viên đã lập gia đình và có con

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ TOÀN QUỐC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận + phụ cấp cơm+ thưởng doanh số

Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước

Môi trường trẻ, năng động

Tăng lương theo hiệu quả công việc

Khám sức khỏe hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ TOÀN QUỐC

