Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ TOÀN QUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ TOÀN QUỐC
Mức lương
8 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Lô B2
- 1
- 2, khu công nghiệp Nam Thăng Long, Phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 11 Triệu
Lập và lưu trữ chứng từ một cách đầy đủ, chính xác, Sắp xếp chứng từ
Hỗ trợ xử lý chứng từ và một số công việc khác cho bộ phận kế toán.
Biết xuất hóa đơn VAT đầu ra
Biết về báo cáo thuế ( lên tờ khai thuế VAT, đối chiếu doanh thu trên tờ khai thuế với bảng kê bán ra và mua vào,....)
Làm việc trên phần mềm theo phân công của chủ quản văn phòng,
Với Mức Lương 8 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ
Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm (đã ra trường)
Cẩn thận, chịu khó
Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Ưu tiên ứng viên đã lập gia đình và có con
Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm (đã ra trường)
Cẩn thận, chịu khó
Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Ưu tiên ứng viên đã lập gia đình và có con
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ TOÀN QUỐC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thỏa thuận + phụ cấp cơm+ thưởng doanh số
Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước
Môi trường trẻ, năng động
Tăng lương theo hiệu quả công việc
Khám sức khỏe hằng năm
Đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước
Môi trường trẻ, năng động
Tăng lương theo hiệu quả công việc
Khám sức khỏe hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM SỨ TOÀN QUỐC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI