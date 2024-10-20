Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KENKO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KENKO
- Hà Nội: Số 37 Đường Central, Sunrise A, KĐT The Manor Central Park, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Thực hiện các công việc xuất bán hàng hóa, thu chi tiền mặt- ngân hàng.
Kiểm tra, kiểm soát hóa đơn mua vào, bán ra.
Đối chiếu công nợ phải thu, phải trả hàng tháng.
Thực hiện các báo cáo bán hàng, báo cáo kho do cấp trên yêu cầu.
Chịu trách nghiệm quản lý nhập hàng - xuất kho
Thực hiện các công việc xuất bán hàng hóa, thu chi tiền mặt- ngân hàng.
Kiểm tra, kiểm soát hóa đơn mua vào, bán ra.
Đối chiếu công nợ phải thu, phải trả hàng tháng.
Thực hiện các báo cáo bán hàng, báo cáo kho do cấp trên yêu cầu.
Chịu trách nghiệm quản lý nhập hàng - xuất kho
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán, tài chính trở lên
Có từ 1 năm kinh nghiệm kế toán
Khả năng học hỏi và áp lực công việc, không ngại việc
Thành thạo Word và Excel
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KENKO Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 9 -12 triệu/tháng
Phụ cấp ăn ca, phụ cấp đi lại
Đóng Bảo hiểm và các chế độ khác theo quy định
Được thưởng các ngày Lễ, tết, du lịch hàng năm.
Được xét tăng lương theo kết quả công việc và quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KENKO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI