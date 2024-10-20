Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KENKO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 37 Đường Central, Sunrise A, KĐT The Manor Central Park, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Thực hiện các công việc xuất bán hàng hóa, thu chi tiền mặt- ngân hàng. Kiểm tra, kiểm soát hóa đơn mua vào, bán ra. Đối chiếu công nợ phải thu, phải trả hàng tháng. Thực hiện các báo cáo bán hàng, báo cáo kho do cấp trên yêu cầu. Chịu trách nghiệm quản lý nhập hàng - xuất kho

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kế toán, tài chính trở lên Có từ 1 năm kinh nghiệm kế toán Khả năng học hỏi và áp lực công việc, không ngại việc Thành thạo Word và Excel

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KENKO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 9 -12 triệu/tháng Phụ cấp ăn ca, phụ cấp đi lại Đóng Bảo hiểm và các chế độ khác theo quy định Được thưởng các ngày Lễ, tết, du lịch hàng năm. Được xét tăng lương theo kết quả công việc và quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KENKO

