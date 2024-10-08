Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần đầu tư KD làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà KDI Holdings, 16 Nguyễn Công Trứ, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nộ, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Theo dõi hạch toán doanh thu, phải thu theo tiến độ dự án, tiến độ cho thuê , ký quỹ; Thực hiện công tác thu tiền bán hàng,cho thuê; Theo dõi công nợ & cung cấp số liệu công nợ cho các phòng ban liên quan đảm bảo công tác thu tiền đầy đủ, kịp thời; Phân bổ giá bán, kiểm tra chính sách bán hàng, quỹ căn bàn giao các sàn giao dịch BĐS, chính sách tăng giảm giá... Thực hiện các thủ tục về đăng ký/thôngbáo các chươngtrình khuyến mại, giảm giá theo Quy định; Kiểm soát HĐ bán hàng, tính Hoa hồng môi giới (cá nhân, tổ chức) và thuế TNCN từ hoa hồng môi giới; Xuất hóa đơn bán hàng, cho thuê. Khai nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn; Kiểm soát quỹ căn tồn, diện tích kinh doanh tồn; Tham gia xây dựng, hoàn thiện phần mềm bán hàng, phần mềm cho thuê (nếu có), Quy trình bán hàng & thu tiền; Các công việc liên quan khác theo sự chỉ đạo từ Cấp trên

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Quản trị kinh doanh; Có trên 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương tại các Công ty hoạt động kinh doanh BĐS lớn hoặc Công ty có quy mô tương đương; Nắm vững các kiến thức chuyên môn về kế toán, tài chính, thuế; Hiểu biết sâu về công tác bán hàng, thu tiền tại tại các Công ty đầu tư kinh doanh BĐS. Có kinh nghiệm sử dụng Phần mềm bán hàng BĐS; Chịu được áp lực công việc và làm việc với cường độ cao.

Tại Công ty cổ phần đầu tư KD Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ Phúc lợi (BHXH, 12 ngày phép/năm, thưởng các ngày Lễ...) theo quy định Nhà nước. Cơ hội được tham gia tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết. Được làm việc trong môi trường năng động, hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Thưởng 13... và các phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động và của Công ty. Được đi du lịch và tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí khác do Tập đoàn tổ chức hàng quý, hàng năm. Khám sức khỏe định kỳ Môi trường chuyên nghiệp, năng động trẻ trung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư KD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin