Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM
- Hà Nội: Toà G3 Vinhomes Green Bay, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Theo dõi, kiểm tra, xử lý các nghiệp vụ kế toán bán hàng, đảm bảo tính chính xác và kịp thời.
Hỗ trợ việc lập hóa đơn bán hàng, chứng từ thanh toán, chứng từ thu chi liên quan đến hoạt động bán hàng.
Theo dõi, kiểm tra, đối chiếu số liệu bán hàng với số liệu kho, số liệu xuất nhập tồn.
Hỗ trợ việc lập báo cáo bán hàng, báo cáo doanh thu, báo cáo chi phí bán hàng theo yêu cầu.
Tham gia vào việc kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán bán hàng với các bộ phận liên quan (kho, kinh doanh, marketing).
Hỗ trợ việc quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán bán hàng theo quy định.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành nghề liên quan.
Nắm vững nghiệp vụ kế toán bán hàng, các chứng từ kế toán liên quan.
Có kiến thức về luật thuế, luật kế toán, các quy định về kế toán bán hàng.
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN).
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch hàng năm.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, phát triển kỹ năng chuyên môn.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
