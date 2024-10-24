Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM

Kế toán bán hàng

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà G3 Vinhomes Green Bay, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Theo dõi, kiểm tra, xử lý các nghiệp vụ kế toán bán hàng, đảm bảo tính chính xác và kịp thời. Hỗ trợ việc lập hóa đơn bán hàng, chứng từ thanh toán, chứng từ thu chi liên quan đến hoạt động bán hàng. Theo dõi, kiểm tra, đối chiếu số liệu bán hàng với số liệu kho, số liệu xuất nhập tồn. Hỗ trợ việc lập báo cáo bán hàng, báo cáo doanh thu, báo cáo chi phí bán hàng theo yêu cầu. Tham gia vào việc kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán bán hàng với các bộ phận liên quan (kho, kinh doanh, marketing). Hỗ trợ việc quản lý, lưu trữ chứng từ kế toán bán hàng theo quy định. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các ngành nghề liên quan. Nắm vững nghiệp vụ kế toán bán hàng, các chứng từ kế toán liên quan. Có kiến thức về luật thuế, luật kế toán, các quy định về kế toán bán hàng. Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, tin học văn phòng. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm. Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN). Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch hàng năm. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, phát triển kỹ năng chuyên môn. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN).
Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding, du lịch hàng năm.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, phát triển kỹ năng chuyên môn.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: G3 Vinhomes Green Bay, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

