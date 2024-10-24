Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH DÂN CHỦ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY TNHH DÂN CHỦ
- Hà Nội: Lô C27 khu đô thị Geleximco, Ô số 2 đường Lê Trọng Tấn, Dương Nội, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Lên đơn hàng, tư vấn sản phẩm cho khách hàng trực tiếp đến sửa chữa, bảo dưỡng xe tại Gara Ô tô.
Xuất hoá đơn cho khách hàng.
Nghe điện thoại và tư vấn cho khách hàng nếu có phát sinh.
Theo dõi và quản lý công nợ, quản lý thông tin khách hàng.
Làm báo giá, hợp đồng đối với khách hàng có nhu cầu.
Làm báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu của GIám đốc chi nhánh.
Lên đơn hàng, tư vấn sản phẩm cho khách hàng trực tiếp đến sửa chữa, bảo dưỡng xe tại Gara Ô tô.
Xuất hoá đơn cho khách hàng.
Nghe điện thoại và tư vấn cho khách hàng nếu có phát sinh.
Theo dõi và quản lý công nợ, quản lý thông tin khách hàng.
Làm báo giá, hợp đồng đối với khách hàng có nhu cầu.
Làm báo cáo và các công việc khác theo yêu cầu của GIám đốc chi nhánh.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm tại vị trí tương đương.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc.
Tại CÔNG TY TNHH DÂN CHỦ Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 10-12 triệu
Phụ cấp ăn trưa tại Công ty.
Thời gian làm việc: Giờ hành chính, nghỉ 1 ngày/tuần.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Được đào tạo các kiến thức, kỹ năng về sản phẩm và dịch vụ của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DÂN CHỦ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI