Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA
- Hà Nội: 142 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 11 - 13 Triệu
Ghi nhận và kiểm soát các khoản thu, chi liên quan đến hoạt động bán hàng
Lập và theo dõi hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho, đối chiếu công nợ với khách hàng
Theo dõi, cập nhật và báo cáo doanh số bán hàng theo ngày/tuần/tháng
Phối hợp với bộ phận bán hàng để xử lý các vấn đề liên quan đến thanh toán, công nợ
Lập các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị liên quan đến hoạt động bán hàng
Hỗ trợ phân tích số liệu bán hàng, đề xuất cải tiến quy trình bán hàng
Tham gia xây dựng và cải tiến các quy trình, chính sách bán hàng của công ty
Ghi nhận và kiểm soát các khoản thu, chi liên quan đến hoạt động bán hàng
Lập và theo dõi hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho, đối chiếu công nợ với khách hàng
Theo dõi, cập nhật và báo cáo doanh số bán hàng theo ngày/tuần/tháng
Phối hợp với bộ phận bán hàng để xử lý các vấn đề liên quan đến thanh toán, công nợ
Lập các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị liên quan đến hoạt động bán hàng
Hỗ trợ phân tích số liệu bán hàng, đề xuất cải tiến quy trình bán hàng
Tham gia xây dựng và cải tiến các quy trình, chính sách bán hàng của công ty
Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel và PowerPoint
Có kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt
Có khả năng quản lý công việc và lập báo cáo hiệu quả
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao
Chủ động trong công việc, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về ngành bán lẻ, hàng tiêu dùng hoặc nhà hàng/khách sạn
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội học hỏi và phát triển, thăng tiến trong công việc
Được đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI