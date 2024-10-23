Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Mức lương 11 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 142 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 11 - 13 Triệu

Ghi nhận và kiểm soát các khoản thu, chi liên quan đến hoạt động bán hàng Lập và theo dõi hóa đơn bán hàng, phiếu xuất kho, đối chiếu công nợ với khách hàng Theo dõi, cập nhật và báo cáo doanh số bán hàng theo ngày/tuần/tháng Phối hợp với bộ phận bán hàng để xử lý các vấn đề liên quan đến thanh toán, công nợ Lập các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị liên quan đến hoạt động bán hàng Hỗ trợ phân tích số liệu bán hàng, đề xuất cải tiến quy trình bán hàng Tham gia xây dựng và cải tiến các quy trình, chính sách bán hàng của công ty

Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel và PowerPoint Có kỹ năng đàm phán, giao tiếp tốt Có khả năng quản lý công việc và lập báo cáo hiệu quả Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao Chủ động trong công việc, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về ngành bán lẻ, siêu thị, thực phẩm

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Cơ hội học hỏi và phát triển, thăng tiến trong công việc Được đào tạo về chuyên môn và kỹ năng mềm Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company

