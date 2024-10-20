Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Kaitashi Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B48 - 03 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng Thực hiện các công tác chăm sóc khách hàng cũ và mới Theo dõi, xử lý các tình huống phát sinh, báo cáo kịp thời đến các cấp quản lý Cập nhật dữ liệu lên hệ thống CRM Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán, kinh tế; Trung thực, Cẩn thận, nhiệt tình trong công việc; Giao tiếp tốt, linh hoạt, năng động.

Tại Công ty TNHH Kaitashi Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10 - 15 triệu + thưởng; Làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp; Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định; Team building, du lịch thường niên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kaitashi Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.