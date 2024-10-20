Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Kaitashi Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công ty TNHH Kaitashi Group
- Hà Nội: B48
- 03 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Tìm kiếm và phát triển nguồn khách hàng tiềm năng
Thực hiện các công tác chăm sóc khách hàng cũ và mới
Theo dõi, xử lý các tình huống phát sinh, báo cáo kịp thời đến các cấp quản lý
Cập nhật dữ liệu lên hệ thống CRM
Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán, kinh tế;
Trung thực, Cẩn thận, nhiệt tình trong công việc;
Giao tiếp tốt, linh hoạt, năng động.
Tại Công ty TNHH Kaitashi Group Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 10 - 15 triệu + thưởng;
Làm việc trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp;
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;
Team building, du lịch thường niên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kaitashi Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
