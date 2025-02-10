Tuyển Kế toán bán hàng Công ty Cổ phần Ribeto Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công ty Cổ phần Ribeto Group
- Hà Nội: KBT liền kề Him Lam Vạn Phúc, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Quản lý hóa đơn, xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng (khách hàng siêu thị)
Đối chiếu doanh thu bán hàng hàng tháng.
Đối chiếu công nợ với từng khách hàng theo Hợp đồng.
Hàng tháng đối chiếu doanh thu - VAT đầu ra với công việc kê khai thuế GTGT đầu ra, hàng quý đối chiếu số liệu kê khai báo cáo sử dụng hóa đơn.
Theo dõi các hợp đồng kinh tế với đối tác. Kiểm tra, tập hợp và lưu các hồ sơ liên quan như phụ lục hợp đồng, công văn thông báo sản phẩm mới, thông báo chương trình khuyến mại, v.v.v...
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
Nắm vững các kiến thức, nghiệp vụ về kế toán, quản lý tài chính, thu chi,...
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong ngành FMCG.
Kỹ năng
Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm kế toán.
Kỹ năng phân tích, tổng hợp và giải quyết vấn đề tốt.
Kinh nghiệm: Từ 2-3 năm trở lên ở vị trí tương đương.
Kinh nghiệm:
Phẩm chất
Chăm chỉ, nhiệt tình, trung thực, cẩn thận
Trách nhiệm, chủ động, chịu được áp lực và quyết liệt trong công việc.
Tại Công ty Cổ phần Ribeto Group Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian thử việc: 02 tháng
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của Luật lao động.
12 ngày phép/năm
Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định.
Du lịch, liên hoan, team building gắn kết.
Chế độ thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ,...
Có cơ hội thăng tiến và phát triển bản than
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Ribeto Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
