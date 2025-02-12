Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Một Thành Viên Idt Hạ Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Một Thành Viên Idt Hạ Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Idt Hạ Long
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Công Ty TNHH Một Thành Viên Idt Hạ Long

Kế toán bán hàng

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Idt Hạ Long

Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 9 Lê Quang Đạo, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- 14 đường giáp hải đông dư, gia lâm, Hà Nội., Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Nhập số liệu các chi nhánh
- Chịu trách nhiệm rà soát số liệu toàn hệ thống
- Đối chiếu công nợ, tồn kho, các chi nhánh.
- Tính chính sách, ck % các chi nhánh , bộ phận phòng kinh doanh
- Theo dõi ngân hàng
- Làm lương, bảo hiểm
- Xuất hoá đơn.
- Hoạch toán báo cáo toàn chi nhánh

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên nghành kế toán
- Thành thạo Word, Excel, các nghiệp vụ văn phòng…
- Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm
- Thật thà, chăm chỉ, cẩn thận
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, chịu khó học hỏi, tiếp thu nhanh

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Idt Hạ Long Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 8-9tr
- Thử việc 2 tháng lương 85% lương chính thức.
- Tham gia bảo hiểm xã hội, thưởng lễ tết, tháng lương thứ 13,…
- Môi trường làm việc thoải mái, năng động
- Các chương trình vinh danh khen thưởng cá nhân xuất sắc hàng tháng . Nâng cấp bậc lương theo thâm niên và trình độ .
- Thời gian làm việc: (8h – 17h30 được nghỉ trưa 1h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Idt Hạ Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Idt Hạ Long

Công Ty TNHH Một Thành Viên Idt Hạ Long

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 2, số 240, phố Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

