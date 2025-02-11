Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 112 Hà Kế Tấn, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

a.Kế toán kho

Tạo mã và làm điều chuyển hàng thanh lý khi bộ phận kỹ thuật đã đánh giá %

Nhập liệu phiếu nhập lại khi hủy lịch, đổi quạt..

Theo dõi tình hình nhập – xuất – tồn kho vật tư, sản phẩm, hàng hóa về mặt số lượng và giá trị tại các kho của công ty

Định kỳ phải đối chiếu số lượng với thủ kho và lập bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn kho sản phẩm, vật tư, hàng hóa vào cuối tháng

Đối chiếu hàng trưng bày tại SR với các nhân viên bán hàng SR

Tham gia và lập báo cáo kiểm kho

Lập các báo cáo khác khi được yêu cầu về hàng hóa

Gửi đề xuất mua linh phụ kiện, làm thanh toán các linh phụ kiện.

b.Kế toán bán hàng

Lên giá sản phẩm khi có sản phẩm mới và các sản phẩm hàng thanh lý sau khi tạo mã

Theo dõi, rà soát và đôn đốc thu hồi công nợ lẻ, gửi bảng công nợ lẻ lên nhóm để bộ phận kinh doanh theo dõi làm việc với khách hàng.

Theo dõi, đôn đốc các khoản đặt cọc của bộ phận kinh doanh

Làm các báo cáo phân tích số liệu khi được yêu cầu

Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán và các chuyên ngành có liên quan;

Thành thạo tin học văn phòng, Excel, Word, phần mềm kế toán (Ưu tiên Fast)

Khả năng làm việc độc lập, chủ động trong công việc

Có kinh nghiệp trong mảng xuất nhập khẩu là một lợi thế

Cẩn trọng, tỉ mỉ, chăm chỉ trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc từ 8h30-17h30 từ T2- hết sáng T7. Nghỉ trưa 1.5 tiếng

Thưởng lương tháng 13, 14. Thưởng hấp dẫn khác hàng tháng, năm.

Du lịch hàng năm cùng Công ty, trải nghiệm dịch vụ 4-5

Hỗ trợ máy tính, phụ cấp ăn trưa đồng phục, các trang thiết bị phục vụ công việc

Chế độ đầy đủ theo Luật. Đóng BHXH sau 2 tháng.

Thường xuyên được tham gia các sự kiện của Công ty: Sinh nhật, liên hoan, teambuildings, picnic, Year End Party, Hội nghị khách hàng,...

Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Cơ hội mua bảo hiểm sức khỏe.

Được tham gia các khóa đào tạo cơ bản và nâng cao của Công ty.

Thưởng các ngày lễ trong năm : 30/4-1/5, Quốc Khánh, Tết Dương lịch, tổ chức 8/3-20/10, quà cho con em Trung thu & Tết thiếu nhi,...

Môi trường năng động. Cơ hội thăng tiến, phát triển, gắn bó

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẠT TRẦN MỸ

