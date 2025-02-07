Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam - Chi nhánh CMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 450 - 950 USD

Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam - Chi nhánh CMS
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam - Chi nhánh CMS

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam - Chi nhánh CMS

Mức lương
450 - 950 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 450 - 950 USD

- Thực hiện các công việc về bán hàng và xúc tiến thị trường đối với các sản phẩm được giao theo mảng thị trường hoặc phạm vi địa lý, đảm bảo đạt được các chỉ tiêu về doanh số cũng như các chỉ tiêu về chuyên môn kinh doanh
- Độc lập hoặc tham gia xây dựng kế hoạch bán hàng của cá nhân hay toàn nhóm; triển khai các kế hoạch bán hàng và xúc tiến thị trường theo phân công
- Thực hiện các công việc về chuyên môn bán hàng & kinh doanh liên quan khác như: báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo thị trường và khách hàng, tham gia hoặc hỗ trợ soạn thảo và theo dõi hợp đồng, đặt hàng và theo dõi đơn hàng, bàn giao và nghiệm thu hàng hóa…
- Tham gia các khoá đào tạo về sản phẩm, ứng dụng trong và ngoài nước theo phân công
- Thực hiện các công việc liên quan được giao khác
- Mức lương: 10 – 20 triệu
- Thử việc hưởng lương 100%
- Làm việc từ Thứ 2- Thứ 6, từ 8h-12h và từ 13h-17h30.
- Được hưởng chế độ tăng lương theo thâm niên dựa trên kết quả công việc.
- Được hưởng chế độ BHXH, BHYT theo quy định, chế độ khám sức khỏe & du lịch 1 năm/1 lần.
- Được hưởng chế độ nghỉ phép năm theo quy định.
- Được hưởng chế độ thưởng lễ, thưởng tết, thưởng cuối năm…

Với Mức Lương 450 - 950 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam - Chi nhánh CMS Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam - Chi nhánh CMS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam - Chi nhánh CMS

Công ty TNHH Sao Đỏ Việt Nam - Chi nhánh CMS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 9, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

