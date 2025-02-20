Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần kinh doanh Dược Phẩm Châu Âu làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 16A1 Khu Đô Thị Đại Kim, Phường Định Công, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tiếp nhận thông tin đơn hàng từ Trình dược viên và tiến hành lên đơn trên hệ thống theo CTKM đã được duyệt.

• Thực hiện đối chiếu với Kho, theo dõi xuất nhập tồn hàng hóa.

• Xuất hóa đơn bán hàng, đối chiếu và theo dõi công nợ khách hàng, đôn đốc tình tình thu hồi công nợ.

• Cung cấp thông tin khi cần về tình hình bán hàng, công nợ khách hàng phục vụ cho việc chỉ đạo và điều hành kinh doanh của cấp trên.

• Báo cáo doanh số bán hàng, phân tích doanh số theo mặt hàng, khu vực.

• Công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng khối kinh tế, tài chính.

• Có kinh nghiệm Sale admin, kế toán bán hàng sẽ được ưu tiên. Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

• Thành thạo vi tính văn phòng, thành thạo MS Word, Excel, phần mềm kế toán MISA

• Năng động, cầu tiến, chăm chỉ và cẩn thận, có khả năng chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty cổ phần kinh doanh Dược Phẩm Châu Âu Thì Được Hưởng Những Gì

• Được hưởng các chế độ (BHXH, BHYT, BHTN…), thưởng các ngày lễ tết, du lịch hàng năm.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

• Được đào tạo nâng cao kĩ năng, nghiệp vụ.

• Xét tăng lương hàng năm theo năng lực, đóng góp cho sự phát triển của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần kinh doanh Dược Phẩm Châu Âu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.