Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN MINH
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/03/2025
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN MINH

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN MINH

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà B1

- 9 KĐT 54 phố Hạ Đình, P.Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương Từ 10 Triệu

- Nhận điện thoại, xử lý thông tin cuộc gọi đến phòng Kinh doanh
- Tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng, đối tác liên quan đến hoạt động kinh doanh, bán hàng của công ty.
- Tiếp nhận thông tin đơn hàng/ hợp đồng/ đề nghị báo giá từ khách hàng. Soạn thảo báo giá và hợp đồng mua bán hàng hóa.
- Lập kế hoạch và báo cáo kết quả kinh doanh theo tuần, tháng, quý.
- Thống kê số liệu, theo dõi doanh thu phục vụ phân tích kinh doanh theo mặt hàng, khách hàng, tỉnh, thành phố.
- Thống kê số liệu, theo dõi doanh thu, tiến độ thực hiện hợp đồng phục vụ đánh giá khách hàng.
- Theo dõi, quản lý hàng xuất, nhập, tồn kho và lập các chứng từ
- Xuất hóa đơn cho khách hàng.Đối chiếu công nợ theo từng khách hàng,
- Lập báo cáo theo tuần, tháng, quý hoặc đột xuất nếu cần
- Hỗ trợ các công việc khác khi cần.

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.
- Có thái độ làm việc, ứng xử nhanh nhẹn, linh hoạt, khéo léo.
- Sử dụng máy vi tính thành thạo( phần mềm excel, phần mềm kế toán).
- Các yêu cầu khác trao đổi trực tiếp.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Được thỏa thuận nếu có năng lực, kinh nghiệm.
- Được thăng tiến ở vị trí cao hơn theo khả năng quản lý.
- Được tăng lương, đãi ngộ theo năng lực.
- Được hưởng các chế độ chính sách theo quy định, được đóng BHXH, BHYT, BHTN...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN MINH

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIÊN MINH

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nhà B1-9 khu đô thị 54 phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

