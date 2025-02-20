Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH SXTM Cửa Nhôm Việt Úc làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty TNHH SXTM Cửa Nhôm Việt Úc
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
- Tiếp nhận và triển khai các đơn hàng từ khách hàng và kinh doanh.
- Giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng về các sản phẩm.
- Thực hiện nghiệp vụ xuất bán hàng, nghiệp vụ theo dõi nhập xuất tồn kho hàng hóa.
- Sắp xếp và điều động xe giao hàng, liên hệ khách hàng trước khi giao hàng
- Chuyển thông tin tới bộ phận kho vận ( theo quy trình làm việc)
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc cao, mong muốn gắn bó lâu dài với công ty
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán Misa
- Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Kinh nghiệm: ưu tiên có kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí tương đương
Tại Công Ty TNHH SXTM Cửa Nhôm Việt Úc Thì Được Hưởng Những Gì
- Là nhân viên trực thuộc nhà máy nhôm PMA - thương hiệu nhôm lớn & uy tín trong ngành.
- Thời gian thử việc: 1 - 2 tháng
- Chế độ BHXH theo quy định sau thời gian thử việc.
- Hỗ trợ ăn trưa, thưởng chuyên cần, lương tăng ca....
- Lương tháng 13, thưởng lễ tết, du lịch,...
Bảo hiểm xã hội, Thưởng tháng 13, Du lịch hàng năm, Team building
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SXTM Cửa Nhôm Việt Úc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
