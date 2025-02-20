Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH SXTM Cửa Nhôm Việt Úc làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH SXTM Cửa Nhôm Việt Úc làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Công Ty TNHH SXTM Cửa Nhôm Việt Úc
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Công Ty TNHH SXTM Cửa Nhôm Việt Úc

Kế toán bán hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty TNHH SXTM Cửa Nhôm Việt Úc

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Tiếp nhận và triển khai các đơn hàng từ khách hàng và kinh doanh.
- Giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng về các sản phẩm.
- Thực hiện nghiệp vụ xuất bán hàng, nghiệp vụ theo dõi nhập xuất tồn kho hàng hóa.
- Sắp xếp và điều động xe giao hàng, liên hệ khách hàng trước khi giao hàng
- Chuyển thông tin tới bộ phận kho vận ( theo quy trình làm việc)
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc cao, mong muốn gắn bó lâu dài với công ty
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán Misa
- Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
- Kinh nghiệm: ưu tiên có kinh nghiệm 1 năm trở lên ở vị trí tương đương

Tại Công Ty TNHH SXTM Cửa Nhôm Việt Úc Thì Được Hưởng Những Gì

- Là nhân viên trực thuộc nhà máy nhôm PMA - thương hiệu nhôm lớn & uy tín trong ngành.
- Thời gian thử việc: 1 - 2 tháng
- Chế độ BHXH theo quy định sau thời gian thử việc.
- Hỗ trợ ăn trưa, thưởng chuyên cần, lương tăng ca....
- Lương tháng 13, thưởng lễ tết, du lịch,...
Bảo hiểm xã hội, Thưởng tháng 13, Du lịch hàng năm, Team building

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SXTM Cửa Nhôm Việt Úc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH SXTM Cửa Nhôm Việt Úc

Công Ty TNHH SXTM Cửa Nhôm Việt Úc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 299C Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-ban-hang-thu-nhap-7-15-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job317715
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Hạn nộp: 01/10/2025
Bắc Ninh Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 21/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Legatek
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Legatek làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Legatek
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE
Hạn nộp: 12/09/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 59 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Tuyển Chuyên viên đấu thầu CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu
CÔNG TY CP THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG DEAHAN
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển 13 - 18 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam làm việc tại Bắc Giang thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần dịch vụ công nghệ TSC Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Bắc Giang Còn 23 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT
Hạn nộp: 09/10/2025
Quảng Ngãi Còn 21 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Soundway
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Soundway làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty TNHH Soundway
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 12 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GỖ MINH LONG
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ BKSTAR
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ BKSTAR làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ BKSTAR
Hạn nộp: 18/12/2025
Hà Nội Còn 91 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP THASCOM
Hạn nộp: 01/10/2025
Bắc Ninh Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu
Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASTERISE
Hạn nộp: 21/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KLG-HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9 làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM MAAY9
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty cổ phần cơ điện lạnh Toàn Phát
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Legatek
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Legatek làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Legatek
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 12 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DUY TRANG
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH HOÀNG DŨNG GREEN VIỆT NAM
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN S NEW RICE
Hạn nộp: 12/09/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần đầu tư KD làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công ty cổ phần đầu tư KD
15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA
11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KENKO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KENKO
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Kaitashi Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Kaitashi Group
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company
11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B VIỆT NAM
10 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Kho Hàng Và Văn Phòng Công Ty TNHH Thực Phẩm Chất Lượng Canada làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Kho Hàng Và Văn Phòng Công Ty TNHH Thực Phẩm Chất Lượng Canada
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu Công ty cổ phần công nghệ xanh Phúc An
7 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH DÂN CHỦ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH DÂN CHỦ
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu Công ty cổ phần Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam
6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI IN VIỆT TIẾN làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI IN VIỆT TIẾN
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty cổ phần Thép Minh Phú - Hải Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty cổ phần Thép Minh Phú - Hải Dương
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Một Thành Viên Idt Hạ Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Idt Hạ Long
9 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty Dược Phẩm Quốc Tế AMM Germany làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công Ty Dược Phẩm Quốc Tế AMM Germany
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH MTV Tín Nha làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu Công Ty TNHH MTV Tín Nha
9 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH DV & TM Mesa - Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 13 Triệu Công ty TNHH DV & TM Mesa - Hà Nội
12 - 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Dịch vụ An Care làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công Ty TNHH Dịch vụ An Care
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Tuấn Khang làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công Ty TNHH Dược Và Thiết Bị Y Tế Tuấn Khang
9 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Thực phẩm Minh Thoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Thực phẩm Minh Thoa
8 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY THỰC PHẨM SẠCH BIGGREEN VIỆT NAM
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty CPTM Chaang Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty CPTM Chaang Việt Nam
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN MICHEM VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN MICHEM VIỆT NAM
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KD Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KD Land
15 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BẢN NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM BẢN NGUYÊN
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VIENOVO VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN VIENOVO VIETNAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VẬT LIỆU XÂY DỰNG TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP VẬT LIỆU XÂY DỰNG TOÀN CẦU
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Đầu Tư Ngọc An
8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán bán hàng Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH TM Thiên Thủy Mộc
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm