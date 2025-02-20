Tuyển Kế toán bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC HEMERA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC HEMERA
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Kế toán bán hàng

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Yên Vĩnh, Kim Chung, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Hỗ trợ công việc nhập hàng, xuất hàng và kiểm kho cuối tháng
- Chăm sóc khách hàng cũ của công ty
- Tìm kiếm, tư vấn khách hàng mới (online và offline).
- Soạn thảo hợp đồng, báo giá theo mẫu của công ty
- Chuẩn bị hàng cho khách, kiểm soát công nợ và 1 số việc văn phòng khác
- Các nghiệp vụ khác liên quan theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán bán hàng hoặc tương đương.
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kế toán hoặc liên quan.
- Nhanh nhẹn, chịu khó.
- Sử dụng thành thạo Excel, phần mềm kế toán.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC HEMERA Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 8-10tr/tháng.
- Chế độ hiếu hỉ, ốm đau, thưởng tháng lương thứ 13,...
- Phụ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại,...
- Các quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN, chính sách phúc lợi theo quy định của công ty và Pháp luật hiện hành.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC HEMERA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC HEMERA

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ GIÁO DỤC HEMERA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 3, Tổ dân phố 4 Phú Mỹ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

